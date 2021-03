Emiratos Árabes: aplican una tercera dosis de Sinopharm a los que no generaron anticuerpos

Las autoridades sanitarias de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron hoy que comenzaron a aplicar una tercera dosis de la vacuna Sinopharm (China) en aquellas personas que no generaron los anticuerpos suficientes para hacer frente a la Covid-19. Esta vacuna es una de las tres que está disponibles en la Argentina y con la que se comenzó a vacunar a personas entre 18 y 59 años hace una semana.

Según explicó Farida Al Hosani, una vocera del ministerio de salud emiratí, al medio local The National: “Algunas personas recibieron una tercera dosis de la vacuna Sinopharm Covid-19, pero el número es mínimo en comparación con los que recibieron las dosis uno y dos”.

Los EAU fueron unos de los países donde primero se aprobó el uso de la vacuna. Los otros fueron lugares del mundo donde se desarrolla el ensayo clínico de fase 3, que durará un año, fueron Marruecos, Argentina y China.

La vacuna en cuestión tiene su origen y se desarrolla el Instituto de Productos Biológicos de Pekín desde hace 11 meses en humanos, y a pocas semanas de que el nuevo coronavirus fuera declarado pandemia.

Lo que arrojaron los resultados de las fases 1 y 2 fue que la vacuna es más efectiva cuando se administra en dos dosis. Con los resultados parciales de la fase 3, donde se amplió la muestra a miles de voluntarios en distintas partes del mundo, la firma anunció que la vacuna tiene una eficacia cercana al 80% (79,34%).

En el caso argentino la fase 3 del ensayo clínico fue la Argentina y el estudio es liderado por Fundación Huésped, que reclutó a 3000 voluntarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ensayo comenzó en septiembre y la mitad de los participantes recibieron las dos dosis de la vacuna, mientras que la otra mitad recibió un placebo.

Consultado sobre la estrategia, Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, dijo a LA NACION: “La tercera dosis es una opción a tener en cuenta en vacunas con la tecnología que tiene la de Sinopharm. Es una vacuna que tiene el mismo componente en las dos dosis porque es un virus inactivado. Por eso se puede dar una tercera dosis”.

“El mayor problema de esto es que la vacuna de virus inactivado no estimula mucho los linfocitos T de la inmunidad de memoria. Ese es el problema que tienen las vacunas de virus inactivados. Por eso requieren múltiples dosis. Así que la estrategia no es mala”, dijo el médico que forma parte del comité de expertos que asesora al gobierno durante la pandemia.

López recordó: “Si se lee el artículo de Fase I y II publicado en The Lancet dice que no estudiaron los linfocitos T, está en la discusión el tema, es sabido que las vacunas de los virus inactivados no estimulan la inmunidad de memoria en los linfocitos T. Por eso requieren múltiples dosis”.

La Argentina recibió un millón de dosis de Sinopharm

El 21 de febrero pasado, hace 17 días y a solo dos de asumir como ministra de Salud, Carla Vizzotti dio luz verde para la autorización de emergencia de la vacuna Sinopharm tras la sugerencia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que militaba el uso a personas de entre 18 y 59 años.

Cuatro días después llegaron al país un millón de dosis de la vacuna fabricada en China y se decidió que, por las limitaciones establecidas por la Anmat, las mismas se destinarían a docentes, fuerzas de seguridad, personal de salud de hasta 59 años y personas con factores de riesgo entre 18 y 59 años.

Hasta el momento, según los datos oficiales, en el país ya se aplicaron 182.125 primeras dosis de Sinopharm.

Cómo funciona la vacuna