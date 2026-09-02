Emotivo video: encontraron quirquinchos y lechuzas lastimados, los recuperaron y liberaron en uno de los parques más importantes de Jujuy

Ejemplares de quirquinchos y lechuzas fueron rescatados y derivados al Parque Provincial La Reina, ubicado en la provincia de Jujuy. Especialistas del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju) concretaron la reintroducción de estos animales a su hábitat natural el pasado lunes 31 de agosto.

Tal como mostraron a través de las redes oficiales de la provincia, dichos alados habían sido rescatados en operativos contra la tenencia ilegal o hallados tras caer de sus nidos, y completaron su recuperación en el Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy, donde los asistieron y recuperaron para su posterior liberación en un entorno apropiado y natural.

El rescate de dos animales en el Parque Provincial La Reina

Los animales en cuestión son dos quirquinchos denominados “bolas” y armadillos que tenían diferentes patologías a atender. A su vez, en el video se observa como dos ejemplares de lechuzas también fueron atendidos tras caer de sus nidos.

La liberación de la lechuza en el parque provincial jujeño

Según el testimonio de los rescatistas, una de las lechuzas tenía pocos años de vida y la otra, en cambio, era adulta. Luego de que las condiciones estén dadas para el traslado, las aves rapaces protagonizaron un gratificante momento para los presentes, quienes vieron cómo retornaban a su lugar de origen tras pasar un proceso traumático.

Cómo trabajan los veterinarios que recuperan especies

Con diferentes matices, los centros de recuperación de especies suelen proceder de manera similar una vez que ingresa un animal rescatado, dado que se activa un mecanismo de trabajo específico, que sigue con una evaluación visual y clínica del caso. Una vez que el profesional toma el caso, se siguen diferentes protocolos para hallar un horizonte favorable para la especie en cuestión.

Posteriormente, la etapa de rehabilitación se enfoca, según la situación del animal, en un tratamiento sobre la enfermedad o en un proceso de rehabilitación de los comportamientos naturales.

Finalmente, se traslada al ejemplar al sitio de reinserción seleccionado que, habitualmente, coincide con una reserva natural.