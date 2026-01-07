“Empezó a ser muy difícil respirar”: los dramáticos testimonios de los evacuados por los incendios forestales en Chubut

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Unas 10.000 hectáreas de bosque ya fueron arrasadas por el incendio que se desató ayer a la tarde en Puerto Patriada, cerca de El Hoyo, en Chubut. Cientos de pobladores de Lago Epuyén, una de las localidades hacia donde avanza el fuego, piden ayuda urgente a medida que continúan las evacuaciones.

Desde la municipalidad de Epuyén solicitaron a los vecinos y visitantes que evacúen preventivamente de manera “ordenada y tranquila” desde el camping La Playita (en la cabecera sur del lago Epuyén) hasta Vialidad Nacional y en el barrio Angostura de esa localidad chubutense.

Puerto Patriada anoche, visto desde el lago Epuyén

El incendio forestal se inició en la cabecera opuesta del lago Epuyén, en Puerto Patriada, y avanzó por dos flancos de forma descontrolada, a causa de los fuertes vientos y las altas temperaturas. El fuego avanza actualmente por las dos márgenes del lago Epuyén.

“Nos enteramos ayer alrededor de las 5 de la tarde del incendio en Patriada. En la otra punta del lado está mi casa, en la desembocadura del lago en el río Epuyén. Vivimos del otro lado del lago, solo se accede por agua hasta mi casa y somos pocos vecinos”, cuenta a LA NACION la fotógrafa Jade Sívori, que hoy se autoevacuó con su beba de un mes.

Vecinos se organizan para combatir el fuego. Gentileza Ivanna Legler

Como cada vez que hay un incendio, vecinos en cuadrillas autogestivas comenzaron a brindar ayuda a otros pobladores en las zonas más afectadas. Así lo hizo, entre ellos, el padre de Jade, que fue en lancha anoche hasta Puerto Patriada con otras cinco personas a colaborar con amigos a apagar el fuego en el complejo Palo Quemado. Durante la madrugada, además de avanzar hacia el oeste por el cerro Derrumbe (hacia lo que se conoce como El Desemboque, en el lago Puelo), las llamas empezaron a correr hacia el sur y sudeste por el cerro Pirque, que es reserva intangible.

“De este lado del lago somos cinco familias. Cuando mi padre volvía a las 5 de la mañana, el fuego ya estaba por la mitad del lago. Y como en otras oportunidades, la preocupación era que agarrara los pinares. Hoy el fuego viajó muy rápido y empezó a ser muy difícil respirar. Tuve que evacuar porque tengo una bebé de un mes. Mi pareja y mis padres se quedaron haciendo guardia en mi casa. El fuego está ahora a la altura de mi casa, un poco más arriba y todo depende del cambio de viento”, agrega Jade en un hilo de voz.

Vecinos de Epuyén advierten que el fuego está a menos de 2 horas de sus casas. Gentileza Ivanna Legler

Ella, como muchos otros vecinos de Epuyén advierten que en esa zona del cerro Pirque no operó ningún avión hidrante ni helicóptero con helibalde. Denuncian también que la provincia de Chubut no posee “ni una lancha en funcionamiento en el lago Epuyén para llegar a los focos en una zona de extremo peligro de incendios y salvar el cerro Pirque, que es reserva provincial”.

“Ayer vimos humo y nos comunicamos con un amigo que vive en Puerto Patriada. Nos pidió ayuda porque el fuego estaba cerca de la casa. Fuimos a la noche con una brigada y logramos salvar las casas de esta familia amiga. Al volver en lancha hacia la cabecera sur del lago Epuyén, vimos que el fuego avanzaba hacia nuestras casas. Fue creciendo y ahora lo tenemos encima, atrás de la casa. Es cuestión de dos horas para que llegue. Estamos combatiendo con un grupo de 12 personas desde la mañana”, dice Ivanna Legler, vecina de Jade. Suma que “no hay ningún tipo de ayuda en Epuyén”.

Alerta extremo entre los pobladores de Lago Epuyén. Gentileza Ivanna Legler

Según indicaron desde la Secretaría de Bosques de Chubut, a cargo del operativo, hoy participaron cerca de 130 combatientes en línea y 6 medios aéreos: un helicóptero con helibalde, dos aviones hidrantes y dos anfibios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), así como un avión anfibio del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut. De todos modos, el trabajo de los medios aéreos estuvo enfocado en la zona de El Hoyo, a unos 10 km del lugar donde se inició el incendio. Allí, las llamas afectaron diez viviendas y cinco autos, al tiempo que motivó la evacuación de unas 700 personas, entre turistas y locales.

Con condiciones extremas de viento y sequía, el incendio forestal mantiene en alerta y angustiados a cientos de personas en la Comarca Andina. “Estamos defendiendo la chacra con dos motobombas y gente amiga. El fuego viene por el Pirque. Hasta ahora no tuvimos ningún apoyo aéreo”, señala Juan Pablo Restrepo, otro vecino de la zona.