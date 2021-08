En la ciudad: bajaron los contagios de Covid-19 y aparecieron las otras infecciones respiratorias

Conforme avanza la vacunación contra el Covid-19 y disminuyen los casos y las internaciones por esta enfermedad, vuelven a aparecer en los hospitales porteños el resto del abanico de infecciones respiratorias −como la gripe, neumonía o bronquiolitis− que suelen poblar las guardias en esta época del año.

“En todo el año pasado, en la terapia intensiva no internamos más que un solo paciente con virus sincicial respiratorio [VSR, muy común en bebés y en los niños pequeños] y ahora estamos internando uno o dos por día”, grafica el Luis Landry, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Garrahan. En esa institución, es habitual que cada invierno se internen entre 150 y 200 niños por bronquiolitis. Hace un mes comenzaron a llegar casos de VSR y otros adenovirus. El especialista lo atribuye al regreso de las clases presenciales.

Ángela Nakab, jefa del Hospital de Día del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, explica que estas cifras hoy se replican en el promedio de los centros médicos porteños. “Según los datos disponibles, en 2020 casi no hubo enfermedades respiratorias agudas que no sean Covid-19, porque prácticamente no hubo internación de niños por otras infecciones. En 2021, se empieza a ver lentamente un aumento de las infecciones respiratorias no Covid”, detalla.

Según informa Nakab, los datos más recientes publicados por el gobierno de la Ciudad indican que en la última semana de julio crecieron un 8% las infecciones respiratorias no vinculadas al Covid-19.

“Lo que se está viendo ahora es un aumento del virus respiratorio sincicial (VRS) entero y rinovirus. De cualquier manera, está disminuido un 62% en relación a los valores históricos de internaciones previas a la pandemia. Esta reducción puede suceder por los cuidados propios de la pandemia: todo el mundo está usando tapaboca y eso disminuye mucho el contagio, pese a que ahora los chicos están haciendo más su vida social y están yendo a la escuela”, explica Nakab. Según dice, esto sucede a la par que no hay demasiados pacientes internados por Covid.

Para Ricardo Teijeiro, médico del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), esta relación entre el nuevo coronavirus y otras enfermedades respiratorias es esperable. “El virus pandémico desplaza al resto de los virus porque tiene un poder de contagiosidad mucho más importante: ataca a las personas mucho más rápido que los otros y se transmite con una velocidad mucho mayor”.

Por lo que sería habitual que en cuanto bajan los casos de Covid-19, comiencen a surgir el de la gripe, el adenovirus o el VSR. Según explica Teijeirio, el nuevo coronavirus hoy por hoy está casi a la mitad de velocidad de transmisión del virus del sarampión. Por eso “desplaza al competidor”.

Para Nakab, habrá que ver cómo evoluciona esta progresión a medida que se sigan relajando los cuidados de uso de barbijo, lavado de manos y distancia personal, que ayudan a prevenir todos los virus en general.