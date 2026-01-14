En plena cordillera: abre desde hoy una de las joyas naturales más admiradas de Mendoza y solo accesible en verano

MENDOZA.– Es uno de los sitios más esperados para visitar cada verano. Sin embargo, en esta temporada, hubo demoras para la inauguración, que finalmente será durante esta jornada. Se trata de una de las joyas ocultas más admiradas de Mendoza: la Laguna del Diamante.

El imponente espejo de agua con el volcán Maipo de fondo se encuentra en un rincón inhóspito de la montaña mendocina, en el Valle de Uco, al que se llega desde la ruta 40 por sinuosos caminos de tierra, de más de 60 kilómetros, por lo que solo se habilita en época estival.

En esta oportunidad, las dilaciones en su apertura tuvieron que ver con los temporales que se produjeron en las últimas semanas, sobre todo nevadas inesperadas, lo que hizo que las máquinas viales tuvieran que ponerse a funcionar nuevamente para despejar el complejo trayecto y esperar a que el terreno se compactara nuevamente. Fue una semana de postergaciones por efecto del clima, pero ya está todo lista para hacer ecoturismo low cost y accesible.

Quienes lleguen a la reserva natural podrán realizar desde senderismo y ciclismo hasta avistaje de fauna y flora Gentileza

De esta forma, Mendoza vuelve a cortar las cintas de un lugar privilegiado, que ofrece una experiencia única, con múltiples actividades para disfrutar en plenas vacaciones. Quienes lleguen a la reserva natural podrán realizar desde picnic, senderismo, pesca deportiva y ciclismo hasta andinismo y acampe. También se puede efectuar avistaje de fauna y flora, y fotografía de naturaleza.

La Reserva Natural Laguna del Diamante tenía previsto recibir a visitantes desde el jueves 8 de enero, pero el mal tiempo –que se da en condiciones extremas durante la mayor parte del año– le jugó en contra en pleno verano, por lo que se tuvieron que profundizar las tareas de limpieza, despeje y acondicionamiento, en manos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Este circuito mendocino se mantiene intransitable por unos nueve meses cada año, debido a la nieve y el hielo, de ahí que en las últimas semanas sorprendieran las condiciones meteorológicas, lo que provocó inestabilidad en sectores del camino y movimiento de rocas de gran tamaño.

En el primer día de apertura habrá acceso gratuito y sin turno, mientras que los días siguientes, se deberá adquirir el ticket de ingreso a través de la web, con una valor básico general de 7000 pesos.

Nevadas inesperadas demoraron la apertura hasta que las máquinas viales despejaron el complejo trayecto Gentileza

“La apertura de la temporada 2026 de Laguna del Diamante simboliza el compromiso de nuestra gestión con un turismo sustentable, seguro y respetuoso del ambiente. Este sitio único es un patrimonio natural de todos los mendocinos y, gracias a los trabajos de despeje realizados por Vialidad Provincial, podemos garantizar el ingreso en condiciones adecuadas y seguras”, expresó Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, quien confirmó que “como todos los años, el día inaugural de la temporada será gratuito para todos los visitantes”.

Conciencia ambiental

Desde la ruta nacional 40, último punto asfaltado, hasta la laguna, el recorrido total es de 64,6 kilómetros por caminos de tierra acondicionados.

“Todo el trabajo se realizó con mucha conciencia ambiental. Hay vasta experiencia en este tipo de tareas y, una vez más, se trabajó codo a codo con los recursos y con el Ministerio de Energía y Ambiente”, señaló Osvaldo Romagnoli, administrador general de Vialidad Provincial. “De hecho, el camino tuvo que realizarse en tres oportunidades: en la primera llovió intensamente y se vio afectado, en la segunda hubo una nevada, y en esta tercera se registró una nevada tardía prácticamente el mismo día en que se habilitó”, resumió.

Pesca deportiva, otra actividad en la Laguna del Diamante www.mendoza.gov.ar

La Laguna del Diamante está situada a 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, en el Valle de Uco. Se encuentra a 3300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera principal, a los pies del volcán Maipo, de 5323 metros de altura. Hay que tener en cuenta que el tiempo estimado de viaje desde la Ciudad de Mendoza es de cuatro horas, aproximadamente.

Salida con provisiones

Desde la gobernación provincial recordaron que para obtener la entrada se debe ingresar al sitio oficial de Laguna del Diamante, consultando el sistema de turnos, el cual permite elegir la actividad a realizar, la fecha y el horario disponibles; completar los datos de los visitantes y confirmar la reserva. Asimismo, el pago se efectúa mediante Pago Fácil o Mercado Pago, utilizando el cupón generado por el sistema. El comprobante de pago deberá presentarse en el momento del ingreso a la reserva.

El ingreso se realiza desde las 7 hasta las 17 a quienes van por el día y hasta las 19 para aquellos que buscan pernoctar. Este cronograma de horarios rige hasta el 28 de febrero; en tanto, en marzo, el ingreso será a partir de las 8 y hasta las 16 para los visitantes que buscan ingresar por el día y hasta las 18 para quienes vayan a pernoctar.

Al reflejarse el volcán en el espejo de agua, es posible ver una figura romboidal (de diamante) que da origen al nombre a esta reserva Guadalupe Faraj

Desde la cartera de Energía y Ambiente recordaron que la Laguna del Diamante es un ambiente agreste, sin proveeduría, por lo que se recomienda asistir con provisiones, vestimenta adecuada para alta montaña, además de protección solar. También se solicita respetar estrictamente las indicaciones del personal de Guardaparques y la normativa, con el objetivo de preservar este espacio natural único.

Riquezas fascinantes

Esta área natural protegida, ubicada en la ecorregión altoandina, fue creada en 1994 y preserva dos fascinantes riquezas: el espejo de agua y el volcán Maipo, una de las principales manifestaciones volcánicas de la Cordillera de los Andes. El aporte de los deshielos es clave para la laguna, que tiene 70 metros de profundidad y da inicio al río Diamante. Al reflejarse el volcán en el espejo de agua, es posible ver una figura romboidal (de diamante) que da origen al nombre a esta reserva, compuesta por flora y fauna características.

Allí se observan leña amarilla, yareta y pastizales donde habitan guanacos y ratones, que intentan resguardarse de las águilas mora y los zorros colorados. También se avistan gansos silvestres, suris cordilleranos y, eventualmente, cóndores. Asimismo, en el espejo de agua viven tres especies de truchas –marrones, fontinalis y arcoíris– que fueron sembradas; no se tiene certeza de que la laguna haya poseído peces autóctonos.

Desde la ruta nacional 40, último punto asfaltado, hasta la laguna, el recorrido total es de 64,6 kilómetros por caminos de tierra acondicionados Matias Sack - www.mendoza.gov.ar

Recomendaciones generales

Para disfrutar de la experiencia en su totalidad y sin inconvenientes, se recomienda:

• Hidratarse bien antes y durante su visita para evitar síntomas de mal agudo de montaña.

• El sitio es agreste y cuenta con baños públicos. No hay proveeduría. Llevar todas sus provisiones, incluso leña comprada, agua y elementos de higiene personal.

• Contar con protector solar, lentes de sol, gorra, ropa de abrigo y rompevientos.

• Pescadores: la pesca es deportiva y se debe contar con licencia de pesca vigente. Son requisitos obligatorios para el uso de flotador individual silbato, chaleco salvavidas, patas de rana, cuerda y estaca para amarrarse a la costa.

• Ciclistas: el uso de casco es obligatorio.

• Andinistas: es obligatorio contar con radiocomunicación (handy VHF)

• Acceder con vehículos altos. Disponer de auxilio mecánico en condiciones y de al menos 3/4 de combustible en el tanque.

• Evite multas. Recuerde que está prohibido ingresar con mascotas, armas y motos enduro (que posean cubiertas con taco y/o escape sin silenciador).

• Es obligatorio entregar la bolsa de residuos numerada a su egreso en Seccional Alvarado.

También se recuerda que está prohibido:

• Circular a campo traviesa o fuera de los caminos vehiculares habilitados. Velocidad máxima, 40 km/h en ruta 98 y 20 km/h en huellas secundarias.

• Hacer fuego y acampar fuera de los lugares establecidos.

• Nadar o sumergirse en espejos y cursos de agua, así como la navegación en cualquier tipo de embarcación.

• Circular en bicicleta fuera de huellas vehiculares y sin casco.

• Hacer las necesidades fuera de los baños públicos.

• Perturbar o dañar a la fauna y la flora.

• Extraer elementos naturales de la reserva o restos arqueológicos.

• Pescar sin haber hecho la desinfección de alga Didymo, sin carnet habilitante, fuera de los lugares habilitados o con carnadas naturales.

• Alterar el paisaje, escribir grafitis en rocas u otros lugares.

• Dañar la cartelería y la infraestructura.

• Dejar residuos en cualquier zona y no ser bajados como se le indica en el ingreso a la reserva.