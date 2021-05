¿En qué se basa Kreplak para afirmar que se puede diferir más de tres meses la segunda dosis contra el Covid?

Una vez más, cuando empiezan a sonar las alarmas con las vacunas de Covid-19 porque se están por cumplir los plazos recomendados para aplicar las segundas dosis, una voz oficial afirma que los intervalos se pueden prolongar un poco más. ¿Es así?

“No pasa nada si se aplica la segunda dosis después de los tres meses”, dijo Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, durante una entrevista en FM Futurock esta mañana. “Cuando se diseñan las investigaciones de fase III, se hacen con un plazo mínimo para tener resultados de manera más rápida. Después, se van haciendo estudios y muchos demuestran que la vacuna tiene más eficacia con cuanto más tiempo hay entre las dosis porque se favorece la respuesta inmune”, completó.

Es el caso, por ejemplo, de la vacuna de AstraZeneca. Los ensayos disponibles indican por ahora que la eficacia con una dosis es del 76% y que demorar el refuerzo tres meses sube al 81,3% esa protección. La Organización Mundial de la Salud había recomendado el plazo de 90 días para una mejor respuesta inmunológica. La autorización de uso de nuestra Anmat habla de un intervalo interdosis posible de hasta tres meses y lo mismo confirmó hoy el laboratorio a este medio.

Los ensayos disponibles de AstraZeneca indican por ahora que la eficacia con una dosis es del 76% y que demorar el refuerzo tres meses sube al 81,3% esa protección

Hace dos semanas, el Instituto Gamaleya de Rusia comunicó que se podía extender de 21 a 90 días el plazo para recibir el segundo componente de la Sputnik V del que ya se conocían los inconvenientes de producción. “La ampliación del intervalo no afectará a la respuesta inmunitaria inducida por la vacuna y, en algunos casos, la potenciará”, dijo Alexander Gintsburg, director de ese centro de investigación. Fue justo como si saliera a respaldar la decisión de la Argentina de unificar en 12 semanas el intervalo con las tres vacunas disponibles en el país para apurar la campaña de vacunación antes del invierno. Y, de paso, ganar tiempo para recibir más partidas.

Con la de Sinopharm, en cambio, hubo que destinar nuevos embarques a segundas dosis para reforzar la protección.

“Es muy probable que cumplamos con la segunda dosis en el intervalo de tres meses definido. Hay que completar los esquemas”, aclaró Kreplak en diálogo con LA NACION sobre lo que había declarado más temprano. “Si en lugar de tres meses son tres meses y dos o 15 días, siguen siendo tres meses a los fines de la inmunidad. La segunda dosis o booster (refuerzo) va a subirse a la memoria inmunológica que se generó con la primera –agregó–. Y estamos viendo una buena eficacia con las primeras dosis. Si viéramos que con alguna fuera menor, adelantaríamos la aplicación de la segunda dosis, como fue con la de Sinopharm.”

¿Cómo toman esa decisión? Según explicó el funcionario, la cartera sanitaria a cargo de Daniel Gollán está haciendo un estudio de niveles de anticuerpos a los días 0, 21, 42, 60 y 120, al que incorporaron también la evaluación de la inmunidad celular. Analizan millones de datos con entrecruzamiento de bases provinciales sobre la población vacunada y sin vacunar con Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca, que contrajeron o no Covid-19, con y sin internación, además de mortalidad.

El equipo de Kreplak está revisando los primeros resultados, que estiman presentar en unas semanas.

El Instituto Gamaleya de Rusia comunicó que se podía extender de 21 a 90 días el plazo para recibir el segundo componente de la Sputnik V sin que eso afecte la respuesta inmunitaria

“Podemos decir que hay muy buena eficacia con una dosis al evaluar contagio, internación y fallecimiento por Covid-19 en poblaciones vacunadas que contrajeron la enfermedad versus que no se contagiaron y también en comparación con poblaciones no vacunadas”, anticipó el viceministro. “También estamos viendo las internaciones en terapia intensiva: más del 95% de las personas que están en cuidados intensivos no recibieron ninguna dosis”, agregó.

En tanto, el Ministerio de Salud nacional informó hoy que la ministra Carla Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini se reunieron por videoconferencia con representantes del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) que comercializa la vacuna Sputnik V a través de la empresa Human Vaccines.

En esa reunión, de acuerdo con el comunicado oficial, Vizzotti le habría explicado a sus interlocutores que en la Argentina “todas las personas completarán su esquema de vacunación” al dialogar sobre el registro en Rusia de la versión Sputnik V light, que es de una sola dosis y tiene una eficacia menor que la versión de dos componentes (79,4% versus 91,6% a 28 días de su aplicación), de acuerdo con un relevamiento en ese país entre el 5 de diciembre y el 15 de abril.

“Queremos llevar tranquilidad a la gente de que todos los que recibieron la primera dosis van a recibir la segunda”, continuó la funcionaria, según se indicó.