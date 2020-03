Varias cadenas de supermercados atienden a las personas consideradas población de riesgo en horarios diferenciados Crédito: Gentlieza Walmart

"Me parece que no se está informando con la crudeza con que se debería", dice en un audio enviado a un grupo de amigos Fernando Botto , miembro del área de investigación del ICBA Instituto Cardiovascular, un cardiólogo argentino cuyos consejos para contener la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 se hicieron populares en redes sociales.

"La verdad que yo personalmente estoy muy preocupado, imagínense que pasé mi vida atajando infartos en la unidad coronaria, y en contacto con la muerte", dice Botto en el audio. "Esto es distinto. Yo he escuchado varios audios de médicos de España e Italia... todos tenemos contactos y los recibimos en la comunidad médica, y estoy teniendo una sensación distinta a lo que se sabe", agrega.

"En realidad lo que se sabe es terrible, por supuesto, pero creo que la realidad es un poco peor . Tranquiliza decir que a los chicos no les pasa nada y que los que se mueren son viejos que tienen enfermedades preexistentes. Por supuesto que eso es real, describe a los extremos, pero no hay una descripción detallada de los medios, digamos".

Según Botto, hay un dato que se suele excluir de los análisis sobre la pandemia. "En España y en Italia se está muriendo gente de 30 años que iba al gimnasio, de salud perfecta. Por supuesto que la estadística es baja, pero si a los 30 años la mortalidad es 1 cada 100, eso ya es muchísimo ", dice.

"¿Por qué es muchísimo? Porque hay un tema, que es la clave del desastre, y que es que el virus tiene una capacidad de contagio terrible . Imagínense que la gripe es muy contagiosa, pero no lo vemos porque todo el mundo esta vacunado. Este virus es cuatro o cinco veces más contagioso que la gripe común", agrega.

" Esto satura y supera las capacidades del sistema de salud de atajar a ese 15 o 20% que va a requerir hospital. Un 5% requiere de respirador y entre esos están los que se mueren. Justamente muchos se van a morir porque no alcanzan los respiradores, entonces tenían que decidir si se lo dejaban a uno de 65 años complicado o a uno de 40. No era un señor de 80 muriéndose previamente...".

En este sentido, la clave para Botto es concentrarse en "aplanar la curva" . "Por eso tanto se habla de aplanar la curva. Que no haya un alto volumen en poco tiempo, que no sature el sistema, así todos los que necesiten respirador lo van a tener y se van a morir los más graves nada más", dice el cardiólogo.

"Tuvimos la suerte de que todo lo supimos antes y podemos hacer cosas, nos va a pasar algo parecido que en el resto del mundo, pero quizás no va a ser tan malo como en otros lados ", agrega.

" Hay que aislarse . Todo lo que no se pueda hacer, no lo hagan. Estoy hablando de no juntarse entre cuatro a tomar una cerveza. La sociedad entera tiene que quedarse en su casa para evitar propagar el contagio. Esto no es una exageración. No tienen que ir ni a cortarse el pelo, se lo cortan en casa ".