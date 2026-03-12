En TikTok ahora afirman que para estar bien hay que tomar agua caliente

NUEVA YORK.– Hemos visto refrescos prebióticos para la salud intestinal, el “cóctel sin alcohol para chicas somnolientas” para conciliar el sueño y el agua con limón para mejorar la inmunidad y la pérdida de peso. Ahora, una nueva bebida se subió a la ola del bienestar de internet: el agua caliente.

La tendencia forma parte de un fenómeno más amplio de personas que adoptan elementos de la medicina oriental y la cultura china, y documentan sus experiencias en redes sociales.

Un ejemplo popular es beber agua caliente o tibia por la mañana antes del desayuno. Muchas personas afirman que mejora la digestión, haciéndolas sentirse más delgadas y menos hinchadas . Y, de vez en cuando, haciéndolas correr al baño. Hay quienes también dicen que mejora la piel, que ayuda a perder peso y que incluso “desintoxica” el organismo.

Todo esto, ¿por el agua? Le pedimos a algunos expertos ayuda para comprender el asunto.

Para activar el intestino

Desde hace miles de años, los practicantes de la medicina tradicional china y del ayurveda –un sistema médico holístico de India– recomiendan beber agua caliente o tibia por la mañana (y durante el día), en parte para que el aparato digestivo tenga un funcionamiento óptimo. Cuando los alimentos y las bebidas se consumen fríos, se piensa que la digestión empeora, provocando molestias gastrointestinales como la hinchazón, explicó Jeff Gould, acupunturista de Johns Hopkins Medicine formado en medicina tradicional china.

Algunos estudios pequeños sugieren que las bebidas o comidas frías podrían hacer que el estómago vacíe su contenido más lentamente

Pocos estudios científicos exploraron los beneficios digestivos del agua caliente o tibia. Uno publicado en 2016 analizó a 60 pacientes recién operados de vesícula biliar y descubrió que quienes bebieron agua caliente unas horas después de la intervención expulsaron los gases antes que quienes no bebieron nada. Sin embargo, el agua no aceleró significativamente su primera deposición. [Otras investigaciones sugieren que el café es mejor para eso].

Hay algunos estudios pequeños que sugieren que las bebidas o comidas frías podrían hacer que el estómago vacíe su contenido más lentamente que las calientes. Pero esos estudios son limitados, apuntan los expertos. Y no está claro cómo eso (si es que lo hace) afectaría a cómo te sientes, explicó por correo electrónico la gastroenteróloga Linda A. Lee, de Northwell Health en New Hyde Park, Nueva York.

A pesar de la falta de pruebas científicas, beber agua caliente a sorbos para estimular la digestión a primera hora de la mañana tiene sentido desde el punto de vista fisiológico, comentó Lisa Ganjhu, gastroenteróloga de NYU Langone Health. La digestión se ralentiza mientras duermes, señaló. Cualquier cosa que comas o bebas al despertar –a cualquier temperatura– estimula oleadas de contracción y relajación en los músculos del esófago, el estómago y los intestinos. “Básicamente le está diciendo a todo el mundo: ‘Bien, a despertar. Tenemos que ponernos en marcha’”, dijo Ganjhu.

Beber agua caliente a sorbos para estimular la digestión a primera hora de la mañana tiene sentido Pixabay

Folasade May, gastroenteróloga y profesora asociada de medicina en la Universidad de California en Los Ángeles, dijo que no había oído que el agua caliente estuviera de moda en las redes sociales. Muchos de sus pacientes mencionaron que les resulta más fácil defecar después de beber agua caliente (a menudo con limón) a primera hora de la mañana. Algunos, continuó, pueden sentir una necesidad casi inmediata de ir al baño, aunque añadió que la temperatura del agua podría ser irrelevante; es posible que tuvieran la misma experiencia si el agua estuviera tibia o fría.

Independientemente de si lo provoca el agua, el café, el jugo o la comida, cualquier movimiento hacia delante del tracto gastrointestinal mueve las heces pero también los gases, advirtió May, lo que puede hacer que “te sientas menos distendido, menos hinchado”.

En cuanto a las afirmaciones de que beber agua caliente tiene propiedades “desintoxicantes”, Kristen Smith, dietista y vocera de la Academia de Nutrición y Dietética, sostuvo que el agua no elimina las toxinas: lo hacen el hígado y los riñones.

Y en lo que respecta a la pérdida de peso, algunas personas podrían notar un descenso temporal en la balanza justo después de una deposición abundante, aclaró Ganjhu. Si el agua sustituye a las bebidas azucaradas y ricas en calorías, detalló May, podría conducir a una pérdida de peso más permanente.

El agua no elimina las toxinas: lo hacen el hígado y los riñones Getty Images

Las ventajas de la hidratación

Es posible que la principal ventaja de beber agua caliente por la mañana sea simplemente que hidrata, dijo Smith.

Cuando te despiertas, estás un poco deshidratado, añadió Ganjhu, por lo que beber agua puede ayudar con cualquiera de los síntomas que eso puede provocar, como el hambre, los dolores de cabeza y el aturdimiento. Con el tiempo, expresó, mantenerse hidratado hace que las heces sean más blandas y fáciles de evacuar, lo que ayuda a mantener la regularidad y a sentirse menos hinchado.

También hay pruebas de que beber más agua puede mejorar el aspecto de la piel al reducir la sequedad. Si no bebes lo suficiente durante el día, dijo May, tomar regularmente un poco por la mañana puede ayudar a “cerrar la brecha”.

La moda del agua caliente está demostrando lo que ya sabemos, concluyó: “En general, el agua es muy buena para ti”.