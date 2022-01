En una semana, Pinamar registró un salto en los casos de coronavirus de 169%

PINAMAR (Enviado especial).– Los contagios por el nuevo coronavirus aumentaron un 169% en esta ciudad en una semana. Es decir, la cifra casi se triplicó. De 95 casos activos que había el lunes 27 pasado, el distrito pasó a 256 ayer. La curva creció rápidamente con la llegada de los turistas. De hecho, de ese total, aproximadamente 150 casos activos corresponden a veraneantes.

La explosión es una copia fiel de lo que ocurre a nivel nacional. La positividad superó el 50% en la ciudad. El número es muy similar en los reportes que brinda el Ministerio de Salud de la Nación, que dirige Carla Vizzotti.

Las autoridades locales ven con cierta inquietud el avance de los casos, pero no se alarman, al menos por ahora. La información que hay disponible sobre la variante ómicron indica que contagia más rápido, pero con infecciones más leves. Eso les da cierta tranquilidad. Esperan que no complique la temporada, e incluso, que con el correr de los días la curva empiece a bajar.

Vacunación

Pinamar tiene a un 90% de la población con las dos dosis de la vacuna. Y un 80% de sus adultos mayores ya recibieron la tercera. Se pueden inocular también los turistas, nacionales y extranjeros. Para eso, la infraestructura la pone la provincia y los recursos humanos, el municipio.

Donde hay una limitación es en la capacidad para testear. La comuna afirma que no recibió hospitales modulares de la Provincia, como sí lo hizo Villa Gesell y el Partido de la Costa. Entre líneas sugiere que hay cierta discriminación partidaria. Y que con la cantidad de turistas la posibilidad de expandir los testeos se ve limitada. LA NACIÓN consultó sobre este tema al gobierno bonaerense, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Hoy, la Municipalidad brinda testeos gratuitos a personas con síntomas y sin obra social. Pero otorga 50 turnos por día, aunque termina testeando a más gente, derivada de urgencias, por ejemplo, o del propio personal de salud.

“No se puede testear más, porque a cada testeo hay que procesarlo, cargarlo en el sistema nacional (SISA), hacer el seguimiento del caso positivo y de los contactos estrechos. No sirve hacer testeos si no se puede garantizar el resto de las partes del proceso”, precisó Eduardo D’Agostino, secretario de Salud local, a LA NACIÓN.

“Los que tienen obra social tienen que ir a los laboratorios privados. Ellos también dan turnos con cupo, porque se ven sobrepasados”, detalló. En Pinamar, hay cuatro que realizan ese tipo de pruebas para detectar el coronavirus. También hay colas. También hay tensión.

Centros

Esta mañana, LA NACIÓN recorrió el lugar en el que se encuentra el centro de testeos, al lado del hospital municipal. Algunos de los que hicieron la fila y que no consiguieron turno expresaron su malestar y se quejaron de los turistas.

En el centro de testeo publico de Pinamar, se otorgan 50 turnos diarios Tomás Cuesta - LA NACION

Patricia tiene 45 años y vive en Pinamar. “Llegué a las seis y media de la mañana y no había turno, y esperaban más de ochenta personas”, dijo.

“Nos mezclan a los que estamos enfermos con los turistas. Mi hija tiene fiebre aguda hace dos días, para mí no es coronavirus, pero me piden un certificado para poder medicarla”, contó.

Soledad indicó cómo el colapso para testearse también afecta a los privados. LA NACIÓN la encontró en la fila del hospital local. Afirmó que llegó a las 5. “Había 12 personas esperando. Yo tengo obra social, pero vine porque [en la obra social] me tuvieron tres horas en el teléfono. Entonces, vine al hospital”.

En Pinamar, gran parte de los contagios corresponden a turistas Tomás Cuesta - LA NACION

Carolina, de 25 años, también de Pinamar, señaló que estuvo con síntomas desde el domingo. “Dolor de cabeza, de panza. Estuve en el hospital y me mandaron a hisoparme. Avisé en el trabajo y me dijeron que me quede aislada. Vine para conseguir turno ayer a las seis de la mañana y estaba toda la fila completa y no llegué. Hoy me pasó lo mismo. Ahora mi hijo empezó con los síntomas, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que no puedo trabajar hasta que no me den un resultado del test”.

En Pinamar, funcionan cuatro centros privados Tomás Cuesta - LA NACION

En esto, entra en juego lo que plantea el secretario de Salud local, la falta de recursos necesarios para llevar adelante testeos masivos sobre todo cuando llegan turistas de manera masiva. “Si tuviéramos hospitales modulares de la Provincia, podríamos hacer 500 testeos diarios”, explicó.

También, aclaró que hay personas que mienten con los síntomas para testearse con el objetivo de ir a alguna reunión o que tiene obra social, pero para no pagar hace la fila en el hospital local.