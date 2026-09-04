Encontraron con vida al estudiante universitario de La Plata que fue a entregar un trabajo y desapareció

Mariano, el estudiante universitario de La Plata que era buscado desde el lunes, fue hallado con vida este viernes en la provincia de Córdoba. El joven se había acercado a la universidad en la ciudad bonaerense y se había retirado antes de hora porque no se sentía bien. Desde entonces, su familia intentaba averiguar su paradero.

Dos testigos permitieron llevar a los investigadores hasta Córdoba, donde el joven se encontraba repartiendo currículums para conseguir trabajo.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, confirmó este viernes la aparición.

El posteo donde el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó la noticia de la aparición de Mariano Martínez Captura

“Mariano Martínez, de 21 años, quien era buscado a partir de un pedido de paradero emitido por la Justicia de Ensenada, provincia de Buenos Aires, fue localizado en la ciudad de Córdoba luego de un intenso trabajo de la @PoliciaCbaOf. Mariano se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad”, sostuvo a través de la red social X.

Y sumó: “Tras su localización, se dará inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor. Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado”.

El joven fue trasladado a la Jefatura de Policía, donde se reencontrará con su familia. Su padre, Gustavo, ya se encuentra en la provincia.

Mariano Martínez, un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNP), es intensamente buscado desde el lunes

Su madre, Alicia, se descompensó al conocer la noticia. Tras recuperarse, habló con LN+: “Saber que mi hijo apareció vivo y respirando es una alegría. Lo encontraron en una estación de servicio. Toda la vida voy a estar agradecida con la Policía”.

Sostuvo que, tras encontrarlo, las autoridades judiciales pusieron un equipo psicológico para la contención de Mariano. “Tenemos que saber cuál es la causa por la cual él no se está comunicando. Estoy calmada, pero sé que nos queda algo difícil por delante”, detalló.

El caso

Mariano se retiró el pasado lunes de forma temprana de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) donde estudia la carrera de Arquitectura. El joven le confió una entrega que tenía que realizar ese día a un compañero, dijo sentirse mal “anímicamente” y se fue.

Los padres de Mariano afirmaron que su celular permaneció prendido durante ese lunes y que, a través de las cámaras de seguridad de la zona, habían podido descubrir que se tomó el 257 hacia Punta Lara y, de ahí, lo tomó de vuelta hacia la estación de La Plata. “Cruzó la avenida Brasil en la estación de Constitución”, había detallado Gustavo, su padre.

El testimonio de Sofia, la empleada de un comercio en Cordoba a quien Mariano le entrego su CV

Tras ello habían perdido su rastro hasta el pasado jueves, cuando una mujer proveniente de Córdoba afirmó que Mariano se acercó a la librería que trabajaba para imprimir su currículum. Luego, otra mujer de 21 años reportó que el joven se acercó al local de sushi donde trabaja a dejar su CV.

“Estaba bien, lúcido. Me dijo que era de Mar del Plata, que estaba buscando trabajo y pasando por varios lugares y que hace poco estaba en Córdoba. Que estaba en la facultad, en Arquitectura y que no tenía celular”, relató Sofía.

Luego se conoció un video y una foto del joven en la provincia y, en particular, en el local de sushi ubicado en el barrio Cofico. Un amplio operativo se desató en la provincia de Córdoba a cargo del Ministerio de Seguridad provincial para encontrarlo. Esta tarde su aparición fue confirmada por el ministro de Seguridad local.