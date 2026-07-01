Qué se sabe de la tragedia de Casilda, el siniestro vial con cuatro víctimas fatales que enluta a Santa Fe

La tragedia ocurrida en la ciudad santafesina de Casilda sumó en las últimas horas una nueva víctima fatal y profundizó la conmoción en la provincia. Ya son cuatro los jóvenes que murieron como consecuencia del vuelco de un automóvil ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando un grupo regresaba de una fiesta. Mientras tanto, una adolescente continúa internada con lesiones de gravedad y el conductor permanece detenido por orden de la Justicia.

El siniestro ocurrió cerca de las 5 de la mañana sobre la ruta provincial S26. Según las primeras investigaciones, el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva, el auto salió de la calzada y volcó varias veces hasta quedar dado vuelta entre los pastizales de la banquina.

El conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva, según las primeras hipótesis

Quiénes son las víctimas y cómo evolucionó el caso

Las primeras víctimas fatales fueron Lola Gironacchi, de 17 años y oriunda de Zavalla, y Ramiro Tripiana, de 24 años, de la localidad de Pérez, quienes fallecieron prácticamente en el acto debido a la violencia del impacto.

Con el correr de las horas se confirmó la muerte de Sabrina Correa, mientras que este martes se conoció el fallecimiento de Zaira Lunge, de 17 años y también oriunda de Pérez, quien permanecía internada en estado crítico desde el accidente. Su muerte elevó a cuatro el número de víctimas fatales del siniestro.

La única sobreviviente que continúa hospitalizada es Mora W., de 17 años, quien permanece internada en un centro de salud de Rosario mientras continúa su recuperación.

Los heridos requirieron traslados de urgencia hacia los hospitales Centenario y Plaza, de Rosario Marcelo Manera - LA NACION

Cómo ocurrió el accidente

Los seis jóvenes habían asistido a una fiesta en el boliche Mona, ubicado en Casilda. Una vez finalizado el evento, abordaron un Peugeot 208 para regresar por la ruta provincial S26, en el tramo que une esa ciudad con Carcarañá.

De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo circulaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el dominio al ingresar a una curva. Como consecuencia, el automóvil abandonó la cinta asfáltica, dio varios tumbos sobre la banquina y terminó volcado en una zona de pastizales.

La magnitud del impacto fue tal que cinco de los seis ocupantes salieron despedidos del vehículo, mientras que el restante quedó atrapado en el habitáculo. Bomberos Voluntarios, efectivos de la Unidad Regional IV de la policía santafesina y personal médico acudieron rápidamente al lugar para rescatar a los ocupantes y asistir a los heridos.

En un primer momento, los sobrevivientes fueron derivados al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, ambos de Casilda. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los casos más complejos fueron trasladados posteriormente a los hospitales Centenario y Plaza, en la ciudad de Rosario.

Qué se sabe del conductor y de la investigación

La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) Distrito Casilda, que logró determinar que Fausto G., de 20 años, era quien conducía el Peugeot 208 al momento del accidente.

Con esa información, el fiscal Emiliano Carlos Ehret ordenó su detención y dispuso que fuera imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas. El joven permanece alojado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, donde continuará detenido mientras avanza la investigación judicial para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.