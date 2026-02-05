Encontraron muerta a una mujer de 62 años a orillas de un río de Bariloche

Una mujer de 62 años fue encontrada muerta este miércoles por la mañana a orillas del río Manso, Bariloche. Desde el martes era buscada luego de ausentarse de su vivienda y no regresar, situación que había originado un amplio operativo de rastrillaje en la zona.

La denuncia fue realizada por su marido cerca de las 19, cuando advirtió que no había regresado a su casa, según indicó el medio local Río Negro. De acuerdo con lo informado, la mujer había manifestado que saldría a pescar en las inmediaciones.

La mujer fue encontrada a orillas del río Manso Administración de Parques Nacionales

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) dio intervención a la Policía de Río Negro y se organizó una búsqueda que incluyó el uso de un dron y se extendió hasta la madrugada. Las tareas debieron interrumpirse por la lluvia y se retomaron a las 6, según se detalló, con brigadistas del Splif, vaqueanos de la zona, personal de patrulla de montaña, bomberos de rescate de El Bolsón y efectivos de la comisaría 12.

Finalmente, minutos antes de las 8, los rescatistas encontraron el cuerpo, ya sin signos vitales, en un sector de la ribera del río Manso, lo que dio por finalizado el operativo desplegado desde el día anterior.

La mujer encontrado a orillas del río Manso estaba siendo buscada por desde la noche anterior LAURA TOSO

La mujer fue identificada como Cecilia María Grandval, de 62 años. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la investigación quedó en manos del fiscal Francisco Arrien, quien ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística para llevar adelante las pericias en el lugar.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, según informó el medio Río Negro, la mujer habría sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba en el agua y la corriente la desplazó varios kilómetros río abajo hasta el punto donde fue localizada. El fiscal también solicitó la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Otra muerte en Bariloche

Hace algunas semanas, murió un hombre de 64 años en un accidente vial. El siniestro tuvo lugar en la ruta nacional 237, a la altura del kilómetro 145, en las cercanías de la localidad neuquina de Piedra del Águila. La pareja que estaba en el auto se encontraba volviendo de sus vacaciones en Bariloche.

Volvían de vacacionar en Bariloche, volcaron en la ruta y el conductor falleció. Policía de Neuquén

El automóvil en el que se desplazaba dio varios vuelcos sobre el asfalto y terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas. La víctima salió despedida del vehículo. Su acompañante, una mujer de 54 años, sufrió heridas leves.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el Renault Sandero blanco en el que viajaban habría mordido la banquina, lo que provocó que el conductor perdiera el control. El vehículo se cruzó hacia el carril contrario y volcó en reiteradas ocasiones.