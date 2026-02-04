Flores: un chofer abandonó el colectivo en movimiento para pelearse con un pasajero

Un chofer de la línea 113 soltó por completo el volante de la unidad que conducía, en pleno movimiento, para arrojarse sobre un pasajero y comenzar una pelea a trompadas en el barrio porteño de Flores.

Mientras el vehículo circulaba a la deriva, cruzando semáforos en rojo y realizando maniobras erráticas, la disputa continuó hasta la intervención de la Policía de la Ciudad, que culminó con la detención de ambos y el despido del conductor por parte de la empresa.

En las imágenes de seguridad de la unidad —que se viralizaron— se observa cómo el chofer suelta el volante por completo para golpear al pasajero y después regresa para corregir la dirección del vehículo.

En el video también se percibe cómo otro pasajero salta del colectivo en movimiento para escapar del peligro.

Pelea entre chofer y un pasajero

El hecho ocurrió el pasado 25 de enero alrededor de las 23:15 en el cruce de Avenida Rivadavia y Naza, tras un aviso de transeúntes por una pelea en un colectivo de la línea, según aseguró la Policía de la Ciudad a LA NACION. Las imágenes trascendieron este miércoles.

Según lo informado, el pasajero presentaba signos de estado de ebriedad y denunció haber sido golpeado por el conductor. El chofer, por su parte, afirmó haberse defendido ante una actitud amenazante y disturbios previos.

Tanto el chofer como el pasajero acabaron detenidos

La unidad de Flagrancia Oeste intervino en el caso y dispuso la detención de ambos. Mientras que el conductor quedó imputado por lesiones, el pasajero es investigado por amenazas.

Según trascendió, la compañía decidió despedir al chofer de manera inmediata e “irrevocable”.