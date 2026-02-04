Valentina Bassi celebró la reglamentación de la ley de discapacidad y puso reparos: “Hoy ya no es emergencia, es colapso”

En comunicación con LN+, la actriz se mostró satisfecha pero al mismo tiempo escéptica; “Hoy la situación es calamitosa”, sentenció
Luego de que el Gobierno aprobara la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, la actriz Valentina Bassi se refirió a la medida publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei.
“Hoy ya no es emergencia, es colpaso”, aseveró en LN+.
“Al reglamentarla, el Gobierno reconoció que la ley existe. Pero hasta que no esté la acción, yo no voy a respirar tranquila”, sostuvo Bassi. “En este momento, la ley no está plenamente activa ni cambió la nomenclatura. Aún así, es un gran esfuerzo”, remarcó.
En palabras de la actriz, “prometieron aumentar las compensaciones y organizar las pensiones. Pero yo necesito verlo en la acción para estar tranquila”.
Asistencia para pocos
El diálogo entre LN+ y Bassi tuvo un vuelo retrospectivo. “Si la ley se hubiera puesto en julio, cuando se aprobó, hubiera sido diferente. Hoy la situación es calamitosa”, subrayó.
“El ataque a la discapacidad es estructural: si un niño no va a la escuela, no socializa", analizó Bassi y agregó: “Mucha gente ni siquiera tiene transporte para ir a las escuelas. Y si no van a la escuela, necesitan que alguien esté con ellos en casa para que pueda cuidarlos”.
En pos de seguir dándole marco a la crítica situación, la actriz sostuvo: “Hoy el que no puede pagar una terapia no accede: o acepta las ínfimas ayudas de la obra social o se tiene que ir completamente al privado. Si cuando sos niño no tenés la terapia adecuada, eso resulta irreparable”.
Según Bassi, la situación en Discapacidad fue el resultado de una seguidilla de malas decisiones.
“Si el Ejecutivo desobedece a la Justicia, entonces las prepagas se acomodan a esa desobediencia, y no le aceptan transportes ni terapias a las distintas familias”, analizó la actriz.
Al cierre, la referente en los derechos por la discapacidad, invitó a levantar la guardia. “Este descalabro es necesario que se ordene no mañana: ayer. Vamos a estar con los ojos bien abiertos”, finalizó Bassi.
Los principales puntos de la ley
- Se incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud y se instruye a ese organismo a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días.
- La designación de apoderados a los efectos del cobro de la prestación se hará mediante poder o carta poder extendida ante la Secretaría Nacional de Discapacidad. En el caso de que los beneficiarios sean menores de edad o que hubieran sido declarados incapaces por sentencia judicial, serán abonadas al padre, madre, tutor, guardador o curador, según corresponda. 3
- Se suspenderá el pago de la prestación en los siguientes casos: incomparecencia, sin causa justificada, en caso de citación relacionada con los requisitos para el goce de la prestación; percepción indebida de haberes; y/o cuando las citaciones enviadas por la autoridad de aplicación no pudieran ser entregadas por inconsistencias o inexactitudes en los datos declarados por el beneficiario.
- La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá, en cualquier momento, disponer las medidas que estimare procedentes para comprobar el cumplimiento de los requisitos que dieron origen al beneficio, como así también la subsistencia de los requisitos para el goce de la prestación, y exigir la documentación y/o revisiones a los beneficiarios para su comprobación.
