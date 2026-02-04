Valentina Bassi celebró la reglamentación de la ley de discapacidad y puso reparos: “Hoy ya no es emergencia, es colapso”

Luego de que el Gobierno aprobara la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, la actriz Valentina Bassi se refirió a la medida publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei.

“Hoy ya no es emergencia, es colpaso”, aseveró en LN+.

Valentina Bassi en LN+

“Al reglamentarla, el Gobierno reconoció que la ley existe. Pero hasta que no esté la acción, yo no voy a respirar tranquila”, sostuvo Bassi. “En este momento, la ley no está plenamente activa ni cambió la nomenclatura. Aún así, es un gran esfuerzo”, remarcó.

En palabras de la actriz, “prometieron aumentar las compensaciones y organizar las pensiones. Pero yo necesito verlo en la acción para estar tranquila”.

La actriz se convirtió en una referente en el reclamo de los derechos por discapacidad

Asistencia para pocos

El diálogo entre LN+ y Bassi tuvo un vuelo retrospectivo. “Si la ley se hubiera puesto en julio, cuando se aprobó, hubiera sido diferente. Hoy la situación es calamitosa”, subrayó.

Luego de muchos reclamos, la ley se reglamentó

“El ataque a la discapacidad es estructural: si un niño no va a la escuela, no socializa", analizó Bassi y agregó: “Mucha gente ni siquiera tiene transporte para ir a las escuelas. Y si no van a la escuela, necesitan que alguien esté con ellos en casa para que pueda cuidarlos”.

En pos de seguir dándole marco a la crítica situación, la actriz sostuvo: “Hoy el que no puede pagar una terapia no accede: o acepta las ínfimas ayudas de la obra social o se tiene que ir completamente al privado. Si cuando sos niño no tenés la terapia adecuada, eso resulta irreparable”.

El Congreso fue el lugar que concentró la mayor cantidad de marchas por la ley de Discapacidad Rodrigo Abd - AP

Según Bassi, la situación en Discapacidad fue el resultado de una seguidilla de malas decisiones.

“Si el Ejecutivo desobedece a la Justicia, entonces las prepagas se acomodan a esa desobediencia, y no le aceptan transportes ni terapias a las distintas familias”, analizó la actriz.

Al cierre, la referente en los derechos por la discapacidad, invitó a levantar la guardia. “Este descalabro es necesario que se ordene no mañana: ayer. Vamos a estar con los ojos bien abiertos”, finalizó Bassi.

Los principales puntos de la ley