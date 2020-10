Los adolescentes destacan la flexibilidad de horarios para estudiar Crédito: UNICEF Argentina/P. Haar

Evangelina Himitian Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 17:55

¿Tienen ganas de volver a las aulas? Sí, pero no a un espacio en el que la tecnología se quede en la puerta y el celular sea el enemigo. Al contrario. Una de las demandas de los adolescentes es que volver a clases presenciales no signifique un retroceso tecnológico.

Así surge de un relevamiento que presentaron hoy Unicef y Google. El 11 de septiembre p último entrevistaron a 852 chicos de entre 14 y 19 años de todo el país, que durante la pandemia habían tenido un acceso regular a la tecnología para continuar con el calendario educativo a distancia. El 72% de los adolescentes tienen ganas de volver al aula y lo que más extrañan es el contacto persona a persona con sus compañeros, pero también con sus profesores. Y una de las cosas que más valoran de sus docentes es que se hayan adaptado rápido a sumar la tecnología para continuar enseñando y que los hayan contactado individualmente para saber cómo estaban

Valoro mucho que los profes se esfuerzan en hacernos entender los temas, ya que son cosas nuevas para nosotros, como también para ellos

"¿Qué es lo que más te sorprende de la escuela a la distancia?" Una de las respuestas que los chicos más repitieron fue: "que hayamos estado tanto tiempo sin incorporar la tecnología como herramienta de aprendizaje"

"La tecnología en la educación dio un salto cuántico en los últimos 3 meses. Avanzó más que en los últimos 30 años", señala el informe. "El 65% de los alumnos de hoy tendrán trabajos que aún no existen ¿Cómo la educación prepara a los y las adolescentes para ser protagonistas en el siglo XXI?", fue el disparador del estudio. Para ello, les pidieron a estudiantes de todo el país que imaginaran un mundo poscovid. La mayoría planteó un escenario en el que las tecnologías se quedaban en la escuela.

Sólo uno de cada cinco adolescentes usaba la tecnología en el aula antes de la pandemia Crédito: UNICEF Argentina/P. Haar

Algunas de las respuestas que más se repitieron ilustran la escuela a la que quieren volver los chicos: "Me gustaría que los profesores sigan enviando videos explicativos remarcando temas que no se entendieron en clases";"la posibilidad de acceder al contenido dado siempre"; "la publicación de posteos en plataformas digitales que nos incentiven"; "que puedan entregarse todos los trabajos online y no necesariamente en papel, sería un paso más para cuidar el ambiente".

A los chicos se les preguntó: "Antes de la pandemia, ¿cuántos de sus profesores incorporaban la tecnología para dar clases?" Solo el 17% dijo que todos; el 25% señaló que ninguno y el 58%, que algunos.

¿Qué destacan los chicos de esta nueva etapa de educación virtual? La flexibilidad en las horas de clase (35%), la utilización de plataformas educativas (19%) y los espacios de clases online (18%) son las modalidades de aprendizaje que los estudiantes incorporaron durante la pandemia y les gustaría mantener cuando vuelvan las clases presenciales.

¿Qué valoro de los docentes? Que no hayan querido hacer que lo virtual sea como la escuela normal, sino que hayan cambiado la forma de educarnos para que pueda ser virtual.

"¿Qué valoro de los docentes?", fue otra de las preguntas, a la que respondieron: " Que no hayan querido hacer que lo virtual sea como la escuela normal, sino que hayan cambiado la forma de educarnos para que pueda ser virtual".

Nueva "normalidad"

El relevamiento indagó sobre cómo se adaptaron los estudiantes a esta nueva "normalidad" educativa. "Tuvieron que hacerlo de manera repentina a una nueva forma de estudiar y de conectarse con los demás, en una edad en la que el contacto con sus pares y las rutinas escolares son fundamentales para su desarrollo", se lee en el estudio. El 27% de los jóvenes respondió que pudo incorporar la rutina de la educación a distancia "casi de inmediato"; el 29% lo pudo hacer, "pero le llevó tiempo"; el 11% identificó que también lo logró pero que le demandó "mucho tiempo" y el 33% consideró que todavía no cree haberla incorporado.

Les preguntaron también qué fue lo que más los sorprendió de la escuela a distancia. Entre las respuestas se destacaron los beneficios de la tecnología y de esta nueva metodología de aprendizaje y enseñanza. Las respuestas más repetidas: "el comprender que la educación puede darse de diversas formas", "que hayamos estado tanto tiempo sin incorporar la tecnología como herramienta de aprendizaje", "toda la tecnología que uso ahora y que antes no pensé que supiera usarla" y "que puedo tener mis horarios para hacer las actividades".

Que el celular no esté prohibido y que las plataformas educativas se queden Crédito: UNICEF

Otro de los temas relevados fue el grado de contención y acompañamiento que sintieron en estos meses. El 57% de los consultados manifestó sentirse "acompañado" o "muy acompañado" por su familia y la escuela frente al 43% restante que indicó sentirse "poco" o "nada acompañado". Un 14% de los encuestados valoró que muchos profesores y profesoras se hayan contactado para preguntarles cómo se sentían. En esa misma dirección, el 36% destacó el trabajo de adaptación de los docentes a esta nueva forma de dar clases y otro 17% resaltó los esfuerzos que hacen para "mantenerlos enganchados" en las materias.

Me sorprende que hayamos estado tanto tiempo sin incorporar la tecnología como herramienta de aprendizaje

Imaginar

¿En qué tipo de regreso están pensado los chicos? "Imaginan un mundo poscovid en el que las tecnologías se quedan en la escuela: el 65% cree que, al volver a la presencialidad, el uso de nuevas tecnologías se fomentará más que antes del aislamiento.

¿Qué aspectos les gustaría mantener? El 35% pidió flexibilidad en los horarios de clase; el 19% solicitó que se queden las plataformas educativas virtuales; el 18% reclamó sostener los espacios de clase online y otro porcentaje pide videos, material didácticos y espacios virtuales para los trabajos en grupo.

"Estos datos suman las voces de los estudiantes, sin desconocer que una gran proporción de chicos y chicas tienen dificultades para acceder a los recursos tecnológicos para llevar adelante procesos de aprendizajes mediados por tecnologías. Será clave avanzar en la agenda para cerrar las brechas de inequidad existentes en esta materia, y avanzar en las propuestas que desde la mirada de los jóvenes encuentran aceptación y relevancia al tiempo que acompañar y apoyar el trabajo de los y las docentes ", apunta Cora Steinberg, especialista en Educación de Unicef.

Conforme a los criterios de Más información