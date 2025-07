Entre Ríos: organizaba viajes por el país y la denunciaron 45 veces por quedarse con la plata

Al menos 45 personas denunciaron en las últimas semanas a una mujer de Entre Ríos por estafa en viajes turísticos a Mendoza y otras provincias. Luego de que la acusada asegurara que sufrió problemas de salud y negara cualquier tipo de robo de dinero, la Policía allanó su casa y secuestró efectivo.

La causa tomó relevancia en los medios entrerrianos y mendocinos el pasado fin de semana, cuando trascendió que varias personas denunciaron haber contratado paquetes turísticos a Mendoza -que incluían transporte, alojamiento y excursiones- con la empresa Mercoturismo pero que el micro nunca había llegado, por lo que los viajes no fueron concretados.

En ese contexto, se radicaron denuncias en distintas comisarías y un aluvión de mensajes en redes sociales señalaron a la responsable como Carina Spahn, una mujer oriunda de Colonia Ensayo que se dedica a organizar viajes desde Paraná y otras localidades aledañas hacia principalmente Mendoza.

La División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos tomó control del caso y la causa quedó en manos del fiscal Laureano Dato. En esa maniobra que se investiga en la Justicia, Spahn se habría quedado con $30 millones.

Según publicó el medio local Diario UNO, el paquete que promocionaba Spahn incluía cuatro noches -dos en Mendoza y dos en San Rafael-, excusiones a destinos como Cerro de la Gloria, Cristo Redentor y Cañón del Atuel. El costo del viaje por persona oscilaba entre $658.000 y $738.000, dependiendo de si era con base doble. La mujer creaba grupos de WhatsApp con los viajeros y les detallaba el itinerario.

El itinerario que ofrecía Carina Spahn, acusada de estafa. Mendoza Post

Ante el revuelo en la provincia por decenas de viajes que no se cumplieron, Spahn luego rompió el silencio, aseguró que no estafó a estas personas y que devolvería el dinero a partir de la semana que viene. “Estoy con un problema de salud. No me estoy escondiendo. Por eso no he podido cumplir con el servicio. No estafé a nadie. Y a partir de la semana que viene se harán las devoluciones”, indicó la mujer en diálogo con el medio local citado.

“No estoy bien de salud, estoy esperando un turno con el neurólogo, por eso, frente a todas estas cosas yo no puedo esperar, no puedo no contestar. Nunca tuve la intención de estafar a nadie, a nadie se estafó, ni voy a hacer ninguna cosa ilícita, es más, vivo adelante de una comisaría, yo no me escondo de nadie”, agregó.

En contraste, uno de los denunciantes declaró que desde enero no tiene noticias sobre su dinero y que en aquel entonces Spahn también había alegado problemas de salud. “Nosotros fuimos estafados en enero y todavía seguimos esperando la plata, así que está haciendo el mismo verso mes a mes. A nosotros también nos dijo que tenía problemas de salud y que por favor entendamos que no la denunciemos”, expresó.

El dinero secuestrado en el allanamiento a la casa de Carina Spahn, acusada de estafa. Diario UNO

El caso dio un giro este miércoles por la noche cuando la Policía de Entre Ríos allanó el domicilio de la mujer en Colonia Ensayo y secuestró elementos importantes para la causa, como dinero en efectivo y celulares. En las próximas horas será citada para continuar el trámite judicial.

Además de este caso, Spahn fue sobreseída de una causa en el 2002 tras ser acusada de amenazar a su tío con secuestrar a sus tres hijos si no le daba US$25.000. “Ese caso está cerrado y aclarado. Salí libre de culpa y cargo y la Policía debió indemnizarme por mal procedimiento”, dijo la mujer este miércoles tras las consultas por su anterior polémica.