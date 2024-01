escuchar

Nicolás Marín es fotógrafo submarino, explorador de National Geographic, y activista ambiental, tres profesiones que, para su vida, convergen a la perfección. A fines de 2023 fue premiado como el mejor fotógrafo de naturaleza del mundo con tan solo 24 años. Hoy, en las Islas Malvinas, navega para recrear la expedición científica de Charles Darwin, pero con las herramientas del Siglo XXI.

En 1831, Darwin recorrió América y Oceanía, partiendo desde Londres, con 22 años. Tras su vuelta, desarrolló la Teoría de la Evolución, la idea de que las especies de animales cambian a lo largo del tiempo.

En 2023, contactaron a Marín para la expedición Darwin 200, un viaje de dos años en un barco holandés de 50 metros y de 107 años de antigüedad, que agrupa a 200 jóvenes ecologistas para que tengan la misma experiencia, visitando los mismos puertos que el reconocido explorador. “En Brasil trabajé en un proyecto de conservación de tiburones y tortugas y un estudio sobre los corales”, contó el fotógrafo en diálogo con LA NACION.

En ese sentido, explicó que los proyectos tienen dos partes: el de conservación del ambiente y la fotografía. Marín, para su suerte, hace ambas. En 2023 recibió el premio como el mejor fotógrafo de la naturaleza en el mundo y fue elegido como uno de los 100 jóvenes líderes por las Naciones Unidas.

El recorrido de Darwin 200 comenzó hace cinco meses, desde Plymouth, en Inglaterra, y ya pasó por Tenerife, Cabo Verde, Salvador de Bahía, Montevideo, Buenos Aires, Puerto Madryn, y ahora mismo se encuentra en las Islas Malvinas. Luego pasarán por Chile para cruzar el Estrecho de Magallanes y así seguir rumbo a las islas del Océano Pacífico, Nueva Zelanda y Australia.

En Malvinas, Marín se encarga de documentar pingüinos, también controlando su población y los efectos del cambio climático. También deberá producir un documental acerca del ambiente y la historia del lugar. Los jóvenes miembros de la expedición se encargan desde el estudio de los plásticos en los océanos y la salud de los corales, hasta la recolección de datos de las aves, ballenas y delfines, tal como hizo Darwin para llegar a su teoría.

Marín dijo que quiere ser como los exploradores de hace 200 años, pero con las herramientas del Siglo XX. “Me gusta su forma de pensar, pero actualizado con los recursos de hoy en día. Darwin escribía, yo hoy comparto mis viajes en redes sociales”, expresó a este medio. “Charles no sabía que iba a ser el autor de la evolución, hay que estar en el tiempo y el lugar indicado”, agregó, sobre la posibilidad de hacer un importante hallazgo en la naturaleza.

Si bien a veces se queda en tierra, al joven explorador y fotógrafo le queda más de un año y medio de viaje y ya lleva varios meses en el barco con varias enseñanzas. “Aprendí a apreciar el tiempo en la vida. Las mejores noches de mi vida la pasé en el barco mirando estrellas, te da espacio en la mente para que todo fluya”, describió.

Una de las partes que más le emociona de su profesión es cambiar la vida de las personas. “La gente me dice el Darwin del Siglo XXI, me mandan cartas, regalos a mi casa, gente que me llama llorando o que cambié sus vidas, es lo más gratificante de mi trabajo. Siempre se puede”, aseguró.

Sobre su activismo ambiental, Marín alertó sobre el cambio climático y en las intenciones de empresas y gobiernos de desarrollar la minería submarina, de la que no se tiene conocimiento sobre el impacto ambiental que conlleva. “Si bien el panorama puede ser cada vez más negativo y los presidentes miran para un costado, por suerte hay personas que están de este lado y hay una naturaleza que responde”, sostuvo.

Para su vida, Marín espera poder seguir creando líderes para las nuevas generaciones para el cuidado del medio ambiente.

