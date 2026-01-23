Es cordobés, cumplió 105 años y recibió un regalo muy especial de Dybala: el secreto de su longevidad

Oscar D’Olivo es una de las 8000 personas mayores de 100 años reportadas, según datos de RENAPER e INDEC en 2025. Este 18 de enero de 1921, el hombre oriundo de Córdoba no solo recibió sus 105 años, sino que también fue agasajado -como en cada uno de sus natalicios- con una camiseta de Paulo Dybala. A raíz de esto es que este viernes dialogó con LN+ y reveló el secreto de su longevidad.

Oscar D'Olivo cumplió 105 años el último 18 de enero (Foto: Captura TV)

D’Olivo, identificado como el hombre más longevo de Córdoba, es un “supercentenario” que mantiene una activa y plena vida en Colonia Caroya. Según explicó, la fórmula para llegar a su edad se apoya en un estilo de vida que incluye el consumo regular de ajo negro. “El ajo, por ejemplo, se cortaba en la pepita de ajo, se le sacaba el cheto, que era dañino, pero actualmente eso ya se superó”, relató.

Su hija, Adriana Dolivo, complementó la información al mencionar que “el ajo oxidado lo crearon los japoneses”. “Va en contra de los radicales libres, que son los que dañan nuestro organismo; lo van comiendo de a poquito y haciendo que envejezcan”, agregó.

Más allá de este particular hábito alimenticio, Oscar enumeró otros pilares fundamentales de su bienestar. Su jornada comienza temprano y con disciplina: “Siete de la mañana me hago todo el desayuno, cacao amargo con leche, bien, adobadito, descanso un ratito más, una media hora, una hora”.

Esta energía lo impulsa a cumplir con diversas actividades sociales y personales a lo largo del día. Adriana complementó: “Mi papá comienza el día saliendo a tomar café, después sigue con otra cosa y con otra y con otra, va a hacer las compras; a la noche salen a jugar al truco y a comer algo rico, algún asado. Así es la vida, casi todos los días”.

D'Olivo no utilizó nunca el servicio de ambulancia de su prepaga

A su dieta suma el consumo de “vinito blanco de Caroya”, así como las afamadas “salada de caroyano y bandiola”, productos típicos de su región que él destaca. De hecho, describe su localidad como “un paraíso terrenal” y agrega en referencia a la paz del lugar: “No tenemos crimen, no tenemos accidentes”.

El ya afianzado vínculo con el reconocido futbolista Paulo Dybala es otra de las facetas más curiosas y entrañables de la vida de Oscar. El deportista de la Roma le envía anualmente una camiseta con el número de su edad, una tradición que se repite ininterrumpidamente desde sus 98 años.

Dybala le envía anualmente una camiseta con el número de su edad

En la entrevista, Oscar explicó cómo se forjó esta relación. “Yo lo conocí por un yerno mío, Esteban Manel Cania Chuchino, muy conocido en la ciudad y muy querido”, indicó y añadió que, tras el fallecimiento del padre de Dybala, un amigo llamado Miguelo, por cariño, “los traía a la casa de él, a Paulo, a comer asado”. El abuelo tuvo la suerte de ser invitado a uno de esos encuentros, donde finalmente conoció al deportista.

D'Olivo y Dybala juegan al truco cada vez que se ven

Por otra parte, gracias a su notable resistencia física, recibió un reconocimiento de su servicio médico, AMI (Asistencia Médica Inmediata), por no haber requerido asistencia médica en 30 años. “Yo estoy muy lujito. Es cuestión de cuidarse un poco uno ese cuerpo que te ha regalado la vida”, reflexionó.

“¿Qué deseás para la Argentina?“, fue la última pregunta con la que Robertito Funes Ugarte quiso cerrar la entrevista. ”Qué todo sea un poco más bueno, que no pensemos tanto en pasear, pasear y pasear porque primero es el sacrificio", cerró.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA