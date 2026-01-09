Los siete alimentos que estimulan la creación de nuevas neuronas, según el experto en longevidad David Céspedes

Contrario a la creencia popular que sostenía que la capacidad de generar nuevas células cerebrales se detenía en la adultez, investigaciones recientes demostraron que la neurogénesis es posible, incluso en edades avanzadas. Según los expertos, una dieta equilibrada puede ser la clave para mantener la salud cognitiva a pesar del paso del tiempo, por eso recomendaron incorporar unos siete alimentos que son clave.

El Dr. David Céspedes, médico experto en longevidad y con formación en la prestigiosa Universidad de Harvard, identificó siete alimentos clave que desempeñan un papel fundamental en este proceso. Según un video publicado en su cuenta de TikTok, estos alimentos estimulan la producción de una sustancia crucial conocida como BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), la cual es directamente responsable del crecimiento y desarrollo de nuevas células nerviosas.

“Antes se pensaba que en la edad adulta no se podían generar nuevas células cerebrales. Pero las investigaciones actuales demuestran que sí podemos, incluso a edades avanzadas. Esto ayuda a prevenir el Alzheimer y mantener o incluso mejorar la memoria y la función del cerebro”, afirmó Céspedes en el clip. El factor BDNF, al promover la vitalidad neuronal, se convierte en un pilar para la salud cognitiva.

Los siete alimentos que son clave para generar neuronas

Los siete alimentos y nutrientes principales que, de acuerdo con el experto, favorecen la producción de BDNF y, consecuentemente, la estimulación de la neurogénesis, son los siguientes:

En primer lugar, los arándanos, conocidos por sus altas concentraciones de antocianinas. Estos compuestos antioxidantes contribuyen a la protección celular y al mantenimiento de la salud cerebral.

En segundo lugar, las uvas rojas, que aportan resveratrol. Este polifenol es ampliamente estudiado por sus propiedades neuroprotectoras y su capacidad para influir positivamente en la función cognitiva.

Las uvas rojas tiene propiedades que protegen al cerebro (Foto: Freepik)

El té verde ocupa el tercer puesto, gracias a su contenido de EGCG (galato de epigalocatequina). Este potente antioxidante es reconocido por sus beneficios para la salud cerebral y su potencial para promover la neurogénesis.

En cuarto lugar, el café, que aporta ácido clorogénico. Este compuesto bioactivo demostró tener efectos positivos en la protección neuronal y en la mejora de la función cognitiva.

La cúrcuma se posiciona en quinto lugar, debido a su principal componente activo, la curcumina. Este pigmento amarillo no solo posee propiedades antiinflamatorias, sino que también se vincula con la estimulación de la producción de BDNF.

El sexto grupo incluye a las semillas de chía, semillas negras y el pescado azul, todos ellos ricos en ácidos grasos omega-3. Estos nutrientes esenciales son fundamentales para la estructura y función de las membranas celulares neuronales y fueron ampliamente asociados con la salud cerebral y la prevención del deterioro cognitivo.

Finalmente, en el séptimo puesto, el chocolate negro. Este alimento es valorado por sus polifenoles y procianidinas, compuestos que actúan como antioxidantes y pueden mejorar el flujo sanguíneo al cerebro, favoreciendo así un ambiente óptimo para la creación de nuevas neuronas.

La incorporación consciente de estos alimentos en la dieta diaria, según Céspedes, puede ser una estrategia efectiva para potenciar la salud cerebral a lo largo de la vida. De esta manera, solo resta incorporarlos al día a día y mantener una dieta equilibrada para favorecer la función cerebral a lo largo de los años.