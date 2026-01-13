La gelatina que es “una bomba de longevidad” llena de colágeno y vitamina C

Incluir opciones ligeras y funcionales en la dieta diaria es una tendencia que gana terreno entre quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al placer de un postre. La gelatina de guanábana se presenta como una alternativa natural, económica y sencilla de preparar, destacando por su alto contenido de agua y fibra, además de ser una fuente directa de antioxidantes.

Esta preparación aprovecha las bondades de la guanábana, una fruta tropical valorada por su sabor refrescante y sus propiedades nutricionales. Al utilizar grenetina como base, este postre se convierte en un aliado para sumar colágeno a la alimentación, favoreciendo la salud de articulaciones y piel, mientras mantiene un perfil bajo en calorías.

Beneficios nutricionales en cada porción

La versatilidad de la guanábana permite que este plato funcione tanto como un desayuno ligero como un refrigerio entre comidas. Al evitar azúcares añadidos y optar por endulzantes naturales, se obtiene un alimento apto para diversas dietas.

Cada porción de esta receta aporta aproximadamente los siguientes valores nutricionales:

45 calorías.

10 gramos de carbohidratos.

2 gramos de proteínas.

0 gramos de grasas totales y saturadas.

7 gramos de azúcares, provenientes de forma natural de la fruta.

Es importante recordar que estas cifras son estimaciones que pueden variar según los ingredientes específicos y las marcas utilizadas en la elaboración.

Guía de preparación paso a paso

El proceso para elaborar esta gelatina es rápido y requiere poco tiempo de manipulación activa. En aproximadamente 15 minutos de preparación y dos horas de refrigeración, se obtienen seis porciones medianas listas para consumir.

Para su elaboración, se deben seguir estos pasos:

Disolver completamente la grenetina (previamente hidratada en agua fría por 5 minutos) utilizando el microondas o baño María, evitando que llegue a hervir.

Procesar en la licuadora la pulpa de guanábana junto con el agua, el endulzante de preferencia y un toque de jugo de limón para preservar el color.

Mezclar el líquido obtenido con la grenetina disuelta hasta lograr una integración total.

Distribuir la mezcla en moldes y dejar reposar en el refrigerador hasta que la consistencia sea firme.

Servir frío, con la opción de decorar con hojas de menta o fruta fresca.

Ingredientes necesarios

Para obtener los mejores resultados, se sugiere utilizar pulpa de guanábana, ya sea fresca o congelada, siempre asegurándose de retirar las semillas. La lista de insumos incluye:

2 tazas de pulpa de guanábana.

2 tazas de agua.

14 gramos de grenetina (generalmente dos sobres).

Endulzante al gusto, como miel o stevia (opcional).

Jugo de un limón para realzar el sabor.

Esta preparación puede conservarse en el refrigerador hasta por cinco días, siempre que se mantenga en un recipiente bien tapado. Por su frescura y aporte de vitamina C, se consolida como una estrategia práctica para iniciar la jornada de manera saludable y natural.

Por: Laura María Avendaño Ladino