“Es desolador”: qué estrategias planean los intendentes de la provincia de Santa Fe para evitar nuevos incendios

Los intendentes no ceden ante la proliferación de los incendios en Santa Fe. A pesar de haber logrado que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, pida refuerzos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y de acelerar el tratamiento de leyes ambientales, el foro de alcaldes de la ribera del Río Paraná tiene en claro que sus reclamos no se deben detener. Agotar las instancias judiciales y monitorear el tratamiento de la ley de humedales en el Congreso serán las próximas iniciativas.

“Queremos que haya acciones coordinadas entre la Nación, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y la Justicia”, explicó a LA NACION Jorge Berti, intendente de Villa Constitución, una de las ciudades afectadas por el humo, a 60 kilómetros al sur de Rosario. “La sinergia da otro resultado”, determinó.

Luego de una jornada marcada por el pedido de intendentes de la provincia de Santa Fe de una mayor contundencia en las acciones que ayuden evitar el inicio y propagación de incendios en los terrenos lindantes al Delta del Paraná, los representantes de los municipios de la ribera enumeraron los pasos a seguir.

Berti, que estuvo ayer en el Obelisco para reclamar ayuda nacional, señaló que el foro de intendentes pretende llevar su pedido hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Cada vez que vamos al juzgado federal de Victoria [en Entre Ríos] nos dicen que no tienen recursos para accionar. Queremos que los verdaderos responsables del problema sean detenidos”, precisó.

En esa línea, se refirió a los intereses detrás de las quemas e ilustró la situación actual: “Hoy tuve la oportunidad de sobrevolar las islas y el panorama es desolador. Hay una parte en la que ya no queda nada prácticamente. Es la zona frente a Rosario, del lado de Entre Ríos, en la que se pueden ver corrales y que hay actividad ganadera”.

"El panorama es desolador", dijo Jorge Berti, intendente de Villa Constitución, luego de sobrevolar la zona afectada por incendios Télam

Además, indicó que solicitaron a los legisladores estar presentes en el tratamiento de la ley de humedales en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto, previsto para el jueves próximo a las 10.

“La ley de humedales no tiene nada que ver en lo que pasa. Eso es un verdadero error. El Estado hoy tiene absolutamente todo lo que necesita para solucionar el problema. La ley de humedales es una excusa ante la ineficacia del estado”, explicó a LA NACION Federico Angelini (Juntos por el Cambio), diputado nacional por Santa Fe. Durante la sesión de ayer, Angelini esparció las cenizas que juntó de la ribera del Delta del Paraná en su banca para enfatizar el daño que ocasiona el humo en la población.

En tanto, Berti remarcó: “No se trata de volcar más recursos en apagar los focos, se trata de utilizar los que hay para que no se vuelvan a prender”.

El día después

Como parte de las acciones que se sucedieron luego de la movilización de los intendentes santafesinos en la ciudad de Buenos Aires, y los pedidos de mayor contundencia en sus acciones a los ministros de Seguridad y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Aníbal Fernández y Juan Cabandié, respectivamente, este último fue sobrevoló hoy las islas. Como respuesta tras haber escuchado los reclamos de los alcaldes de la ribera, Cabandié anunció, a través de sus redes sociales, que sumó un avión hidrante, un helicóptero con helibalde y 42 brigadistas más para combatir los incendios.

Junto al secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, el ministro evaluó la dimensión del área afectada: “En la zona de delta estamos hablando de 2,3 millones de hectáreas. A veces, entre foco y foco, hay 500 kilómetros de distancia”. Al mismo tiempo, consideró: “El sector ganadero quema pajonales porque no sirven para el engorde de ganado y amplía así la superficie de pastoreo. Esto no es con encono, la idea no es apuntar contra el sector agropecuario que es fundamental para el sostenimiento de la economía argentina. Le pedimos al sector ganadero que no lo hagan de esa forma, porque 100 personas afectan entre 3 y 4 millones de habitantes de la costa del río Paraná”.

Asimismo, el funcionario llamó al accionar del poder judicial: “Le pedimos a la Justicia hace dos años y cuatro meses que investigue y juzgue a los responsables. Desde el Ministerio de Ambiente no tenemos poder de Policía”. Y sumó: “Pedimos mayor presencia de la provincia de Entre Ríos y que se sancione a los titulares de los campos donde se realizan las quemas”.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, solicitó en la tarde de ayer el apoyo de la Prefectura Naval Argentina con el Grupo Albatros para combatir los incendios activos, y el refuerzo operacional permanente de las Fuerzas Armadas para prevenir nuevos focos.

“La Policía de Entre Ríos profundizará su labor en territorio controlando los ingresos a la zona de islas, mientras colaboramos con la Justicia Federal para proveer los datos que permitan identificar y castigar a los responsables. Estamos haciendo todo a nuestro alcance”, anunció Bordet a través de un hilo de Twitter.

Según el último informe del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Ambiente de la Nación, hay ocho provincias con focos activos de incendios, entre las cuales se encuentran Entre Ríos y Santa Fe. En la primera, las llamas están localizados en la localidad de Victoria, algunas de ellas controladas, otras contenidas, y muchas todavía activas. En la segunda, el único foco activo está localizado en San Jerónimo (Coronda).