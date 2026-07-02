¿Es el “kidmaxxing” el símbolo de estatus definitivo para la riqueza extrema?

NUEVA YORK.- Las tasas de natalidad en gran parte del mundo desarrollado se encuentran en mínimos históricos, pero hay un grupo demográfico que explora nuevas fronteras de la fertilidad: los hombres ultrarricos. Utilizando recursos casi ilimitados, un pequeño número de ellos se reproduce a una escala y a un ritmo tan extraordinarios que hace estallar las nociones previas de lo que es una familia. En un momento en el que tantas personas dicen sentirse excluidas de la posibilidad de tener siquiera un hijo, estas aventuras de paternidad prolífica emergen como un crudo ejemplo de desigualdad hecha carne.

Numerosos informes aparecieron en los últimos años sobre hombres que utilizan tecnología reproductiva para producir docenas de descendientes. El desarrollador multimillonario Stefan Soloviev tiene 22 hijos, algunos concebidos mediante métodos clínicos. Pavel Durov, el multimillonario fundador ruso de la plataforma de mensajería Telegram, dijo que sus donaciones de esperma produjeron más de 100 hijos. El desprestigiado magnate de los seguros estadounidense Greg Lindberg emprendió lo que llamó un “proyecto de bebés” que, según se informó, implicó engañar a modelos para que le donaran sus óvulos mientras expandía su prole a al menos 12 hijos, y el aún más desprestigiado delincuente sexual Jeffrey Epstein le dijo a un científico que quería diseminar su ADN dejando embarazadas hasta 20 madres subrogadas al mismo tiempo con su esperma. Algunos hombres chinos muy ricos, informó The Wall Street Journal, buscaron la asistencia de agencias de subrogación estadounidenses para engendrar cantidades asombrosas de niños: el fundador de una red de clínicas de fertilidad dijo que uno de ellos expresó el deseo de tener más de 200 hijos al mismo tiempo. Según el South China Morning Post, la expareja de Xu Bo, otro empresario chino, lo acusó públicamente de tener al menos 300 hijos, una afirmación que él negó.

Y, por supuesto, está Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Con apenas 14 hijos conocidos de cuatro mujeres, esa cantidad puede parecer moderada en comparación con algunos megapadres, pero su influencia es mayor que la suma de su descendencia. Fue citado como modelo a seguir cuando era un simple multimillonario. Ahora que entró en el reino de los billonarios, es probable que sus acciones repercutan aún más. Según se informó, le dijo a una de las madres de sus hijos que quiere usar madres subrogadas para “alcanzar una legión de hijos”. Mientras tanto, alentó la competencia. En respuesta a una publicación sobre el hecho de que Durov alcanzara una descendencia de tres dígitos, Musk respondió: “‘Números de novato, jajaja’ — Gengis Kan”, un guiño a los supuestos millones de descendientes del líder mongol.

¿Qué impulsa a estos hombres a reproducirse a escala industrial? La referencia de Musk a Gengis Kan ofrece una pista. Cada uno presumiblemente tiene sus propias motivaciones, y el instinto de donar esperma por todos lados puede diferir del deseo de crear un complejo lleno de su descendencia y sus madres, pero parecen estar unidos por una misma idea: al igual que los reyes de épocas anteriores que reclamaban un linaje divino, muchos de estos hombres tienen una visión exaltada de su propia línea de sangre. Musk, quien en 2021 cambió su cargo en Tesla a “tecnorrey”, dijo que quiere que las personas inteligentes —o incluso solo las personas ricas, según un informe de Business Insider— tengan más hijos. Una de las madres de sus hijos, una ejecutiva de sus empresas, le dijo a su biógrafo que él la alentó a tener hijos y sugirió ser su donante de esperma.

Epstein se habría inspirado en el efímero Repositorio para la Elección Germinal, un banco de esperma que tenía fama de contar con premios Nobel entre sus donantes. Durov, que publica con frecuencia imágenes sin camisa de su torso esculpido en las redes sociales, dijo que su esperma era “material genético de alta calidad”. Estos hombres parecen ver la distribución de su ADN como un regalo para la humanidad, un acto filantrópico de optimización genética que beneficiará a las generaciones futuras.

Los monarcas también veían a los hijos como herramientas, prueba de su legitimidad y medios para forjar alianzas mediante el matrimonio. Los patriarcas más productivos de hoy hablan de sus hijos en términos igualmente instrumentales: hijos para heredar sus imperios empresariales, hijas para ser casadas estratégicamente con hombres poderosos, bebés concebidos para darles los hermanos que ellos nunca tuvieron o simplemente cuerpos para evitar el colapso demográfico.

Esta historia en particular no habría sido posible, sin embargo, en una época lejana de coronas y castillos. Los reyes tenían consortes y concubinas en abundancia, pero estaban limitados por restricciones biológicas. Los tecnorreyes, en cambio, pueden utilizar tecnologías de reproducción asistida y múltiples madres subrogadas simultáneas para crear redes de hermanos nacidos con apenas meses de diferencia entre sí.

La fertilización in vitro (FIV) no solo permite que un hombre produzca múltiples embarazos en paralelo; también le permite ejercer cierto control sobre los resultados, como especificar el género de un bebé o incluso seleccionar un embrión en función de su riesgo de enfermedad: una suerte de control de calidad para una fábrica humana. Una donante de óvulos que participó en el proyecto de bebés de Lindberg informó que el empresario le dijo que “quería 12 niños rubios de ojos azules”. Los correos electrónicos de Epstein revelaron una obsesión similar con los ojos azules. The Information informó que Musk utilizó el cribado embrionario poligénico, que puede costar decenas de miles de dólares y pretende permitir a los padres elegir embriones según perfiles genéticos deseados.

La mayoría de las tecnologías reproductivas que estos hombres utilizan existen desde hace algunas décadas. Lo nuevo es el impulso de emplearlas de maneras tan extrañamente autoglorificadoras mientras compran la salida de cualquier restricción inconveniente que otros clientes podrían encontrar. Es un producto distintivo de esta era en la que unos pocos extremadamente ricos pueden usar una riqueza prácticamente ilimitada para comprar un poder prácticamente ilimitado. Hablé con pacientes de fertilidad de clase media que piden dinero prestado o solicitan ayuda a organizaciones benéficas para cubrir el costo de la FIV con el fin de tener un solo hijo, intensamente deseado. Hombres tan ricos producen decenas de ellos con facilidad, incluso a un costo de US$200.000 o más por la subrogación y los óvulos de donantes, y luego pueden tercerizar sin problemas las demandas de la crianza.

La capacidad de transformar dinero y esperma de esta manera convirtió un acontecimiento ordinario y hermoso, la creación de un niño, en una especie de frenesí de adquisición. También produjo una ganancia inesperada para las empresas dispuestas a acelerar la producción y personalizar niños según las especificaciones de sus clientes. El propietario de una agencia de subrogación estadounidense le dijo a The Journal que ayudó a “completar un pedido” de 100 bebés para un cliente chino adinerado. Durov cubrió el costo de la FIV para mujeres rusas en una clínica de fertilidad de Moscú que almacena su esperma. Dos clínicas de fertilidad estadounidenses, una en Los Ángeles y otra en Chicago, parecieron felices de ayudar a Lindberg a ejecutar su proyecto de bebés, tratando juntas a al menos 19 de sus donantes de óvulos y madres subrogadas.

Relacionarse con la industria de la fertilidad, ya sea como pacientes o como clientes, puede resultar muy diferente para las mujeres, especialmente para aquellas que carecen de los mismos medios extravagantes. Una investigación de The Times encontró que mujeres tailandesas atraídas a Georgia para ser madres subrogadas podrían haber tenido sus óvulos extraídos sin su consentimiento. En Estados Unidos, una madre subrogada que tuvo un mortinato fue expuesta y demandada por la mujer rica que la había contratado, según informó Wired.

Luego están los niños. The New Yorker detalló recientemente inquietantes acusaciones de abuso y negligencia infantil por parte de una pareja radicada en Los Ángeles que había encargado cerca de dos docenas de bebés a madres subrogadas.

Estos megapadres multimillonarios, en cambio, tienen los vientos culturales y políticos a favor. Filósofos tecnológicos montaron defensas con apariencia sofisticada del gobierno aristocrático, la eugenesia y la cría selectiva, proporcionando cobertura intelectual o incluso justificación moral para las búsquedas paternales poco convencionales de los multimillonarios. Y líderes de todo el mundo llegaron a extremos a veces cómicos para alentar a sus ciudadanos a tener más hijos.

Todo esto sugiere que es poco probable que los hombres ricos enfrenten restricciones significativas sobre cómo pueden utilizar las tecnologías de reproducción asistida. Tampoco está claro cómo es la rendición de cuentas respecto de los niños que nacieron, algunos de los cuales fueron colocados en hogares de guarda. Lindberg mantuvo su proyecto de bebés en marcha incluso mientras estaba encarcelado por una condena por soborno, aparentemente sin pensar demasiado en el bienestar de los bebés que pronto nacerían. “¿Cómo vamos a pagar a las niñeras, etétera, para estos bebés cuando lleguen aquí?”, preguntó uno de sus empleados a un colega, informó Bloomberg.

Cuando Xu, el hombre cuya expareja lo acusó de tener 300 hijos, habló por videoconferencia con un juez de un tribunal de familia estadounidense en el verano de 2023, ni siquiera se había molestado en conocer a varios de sus hijos. Eran criados por niñeras en Irvine, California, mientras esperaban los documentos para viajar a China. Le explicó al juez, que evaluaba una serie de peticiones de subrogación a su nombre, que el trabajo había estado ocupado. Ya saben cómo es. Hay poco cuidado, crianza o amor en estas historias; predominan el conteo de descendientes y la optimización.

Una abrumadora mayoría de las personas que utilizan servicios de fertilidad lo hacen sin abusar de ellos. Aparentemente, solo unos pocos hombres de riqueza extrema los utilizan de maneras que nunca fueron previstas, para construir no familias sino legiones de niños hechos a medida. El sector de la fertilidad seguramente podría beneficiarse de una mayor supervisión, pero los más ricos siempre encontrarán formas de eludir las leyes que no les convienen. También deberíamos centrarnos en frenar la extraordinaria desigualdad que dio origen a una clase casi real de hombres tan poderosos que creen que pueden rehacer el mundo a su imagen genética.