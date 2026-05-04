Cameron Diaz y Benji Madden anuncian por sorpresa el nacimiento de su tercer hijo, Nautas

Cameron Diaz (San Diego, 53 años) y su marido, Benji Madden (Waldorf, 47 años), se han convertido en padres de su tercer hijo. Así lo ha anunciado el músico a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. “Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos tan bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo!”, empieza su publicación. “Amamos la vida con nuestra familia, nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos agradecidos! Estamos disfrutando muchísimo. Enviando todos nuestros mejores deseos”, continúa un post que firma como “la familia Madden”.

Madden no ha compartido ninguna foto del recién nacido, sino que acompaña su mensaje de una imagen de un barco y el significado del nombre: “Marinero, navegante, viajero”. La actriz, por el momento, no ha publicado nada al respecto en su Instagram, en el que tiene 12,5 millones de seguidores. Pero sí ha puesto un comentario en la publicación de su marido: dos estrellas entre cinco corazones rojos, en referencia a que ahora son cinco en la familia.

Fue en 2015 cuando la intérprete anunció su matrimonio con Madden, guitarrista del grupo Good Charlotte, tras una relación de siete meses y apenas 17 días de compromiso. Les presentó Nicole Richie, hija del cantante Lionel Richie y esposa del hermano de Benji, Joel Madden. Se casaron en enero en una boda íntima en su casa de Los Ángeles. “No podemos estar más contentos de comenzar nuestro viaje en común rodeados por los más allegados, nuestra familia y nuestros amigos”, dijeron a través de un portavoz.

En diciembre de 2019 nació la primera hija del matrimonio a través de vientre de alquiler. “Queremos proteger la intimidad de la pequeña. No vamos a publicar fotos o compartir más detalles, con la excepción de que es muy, pero que muy linda”, escribieron en sus respectivas cuentas de Instagram tras el nacimiento de Raddix Madden. Algo que han mantenido hasta la fecha, también con Cardinal, su segundo hijo, nacido en marzo de 2024 también mediante vientre de alquiler. Sobre su tercer hijo, por ahora se desconoce si ha nacido mediante vientre de alquiler o adopción.

Lejos de los rodajes

Cameron Diaz se alejó de Hollywood para dedicarse a ser madre aunque siguió al frente de su línea de vinos instagram.com/camerondiaz

Fue precisamente la maternidad lo que apartó a Cameron Diaz, uno de los rostros indiscutibles del Hollywood de los noventa y principios de los años 2000, de las pantallas —solo entre 1994 y 2004 participó en 22 producciones cinematográficas, llegando a ser una de las actrices mejor pagadas de la industria—. “Literalmente, no estoy haciendo nada. Esto es muy fantástico. Estoy semijubilada, bueno, en realidad estoy retirada”, aseguró la actriz de Loco por Mary en marzo de 2018, durante una conversación entre las coprotagonistas La cosa más dulce, Selma Blair y Christina Applegate, para Entertainment Weekly.

“Quería hacer mi vida más manejable para mí. Mi rutina diaria es aquello que puedo manejar y hacer por mí misma”, confirmaba en agosto de 2021 durante una entrevista con el actor Kevin Hart, al que le contó que decidió apostar por un trabajo que pudiera realizar desde casa —como su marca de vinos, Avaline, o los dos libros que ha publicado sobre bienestar y longevidad—. Sobre su decisión de apartarse del cine, en otra entrevista aseguró que no se veía capaz de dejar a su hija para hacer frente a rodajes de 14 horas diarias. Y llegó incluso a asegurar que sintió “paz” al apartarse de Hollywood. “Dirigir Avaline es el único trabajo que tengo en mi rutina más allá de ser esposa y madre... y está siendo la parte más gratificante de toda mi vida hasta ahora”, explicó en una entrevista en 2021.

“Me encanta ser madre”

Precisamente hace una semana, la actriz rompía su habitual discreción sobre su vida familiar y reflexionaba sobre la maternidad en una entrevista con OK Magazine. “Me encanta ser madre. Es la mejor, la mejor, mejor parte de mi vida”, dijo. “La única presión para mí ahora es que tengo que vivir hasta los 107 años, ¿sabes?”, bromeó. “Las mujeres que tienen hijos de mi edad son literalmente 20 años más jóvenes y es un lugar interesante porque yo no tengo esa edad. Y eso está totalmente bien. Pero quiero sentirme así de vital”. Y añadió: “Solo estoy tratando de mantenerme viva como cualquier otra madre. Solo estoy tratando de seguir adelante”.

Pero su retiro acabó en 2025, el año que supuso su vuelta al cine desde 2014, la última vez que participó en un largometraje. Y el título de la película con la que compartía reparto con Jamie Foxx no podía ser más acertado: Back in Action (De vuelta a la acción). Cameron Diaz apenas ha tenido oportunidad de recuperar el aliento: tiene previsto estrenar junto a Keanu Reeves la nueva película de Apple TV, Outcome, y está ya con otros múltiples proyectos, incluida una nueva comedia romántica, otra comedia de acción y Shrek 5, donde retomará su papel de la princesa Fiona. “Me alegro de haberme tomado un descanso y haber podido concentrarme en la familia y en una parte de mi vida que significa mucho para mí, pero todavía me encanta hacer esto. Es el mejor trabajo del mundo”, dijo en OK Magazine.