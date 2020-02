Habla la novia de Fernando Báez Sosa 07:15

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 17:07

En el Día de los Enamorados, la novia de Fernando Báez Sosa fue a visitar la tumba del joven, asesinado hace casi un mes en Villa Gesell por una patota de jóvenes de Zárate a la salida de un boliche.

En un breve contacto con la prensa, Julieta Rossi dijo: "Es horrible tener que venir a ver a tu novio detrás de un mármol. Es horrible". Sobre cómo está, contó que se encuentra acompañada de sus amigos y familia.

Ante la pregunta de la decisión del juez de mantener la prisión preventiva de ocho de los imputados, dijo: "No me causa felicidad. Nada me causa felicidad. Pero saber que van a estar adentro todo esto tiempo es un poco más reconfortante".

Hablan los padres de Fernando Báez Sosa 06:54

Video

"Sigo la causa todo el tiempo, el día que liberaron a dos, hablé con la fiscal y ella me dijo que hará todo lo posible para que se haga Justicia", contó y agregó: "Así que, si ella cree que tienen que estar afuera, confío".

Rossi aseguró: "Le prometí a Fernando que siempre iba a tratar de cuidar a las personas que él quería".

Minutos más tarde, desde la puerta de la casa del joven los padres tuvieron un contacto con la prensa y convocó a la marcha que se hará el martes a las 18 al Congreso para pedir Justicia por el crimen.

"Hoy hablé con Fernando y le dije que descanse que se hará justicia. La causa arrancó muy bien", contó la mujer, y agregó: "Estoy muy agradecida con los abogados".

En tanto, el padre aseguró: "Los culpables deben estar adentro. Tenemos confianza en la Justicia. Es un paso, falta mucho todavía. Esperemos que continúe todo bien".