Saltar al contenido principal
LA NACION

¿Es seguro tomar melatonina todas las noches? Qué efectos tiene el consumo diario

Aunque parecen inofensivas, estas sustancias actúan directamente sobre el reloj biológico del cuerpo y pueden generar consecuencias no deseadas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La hormona es secretada por el cuerpo humano de manera natural cuando la luz ambiental se reduce
La hormona es secretada por el cuerpo humano de manera natural cuando la luz ambiental se reduce

Es muy común que, para intentar conciliar el sueño, cada vez más personas recurran a suplementos de melatonina, un producto muy accesible que a menudo se vende en forma de gomitas. Sin embargo, su consumo habitual y sin control puede alterar el funcionamiento natural del organismo.

El profesor de Enfermería de la UNIE Universidad de España, Jesús Fernández Felipe, advierte sobre los riesgos de convertir esta ayuda en un hábito permanente. La hormona es secretada por el cuerpo humano de manera natural cuando la luz ambiental se reduce, sirviendo como la señal biológica clave para sincronizar nuestro reloj interno con el inicio de la noche.

Debido a este mecanismo, tomar una dosis justo en el momento de meterse en la cama o aumentar la cantidad de consumo no garantiza un mejor descanso. La eficacia del producto depende del momento exacto de la toma, la dosificación adecuada y las características particulares de cada persona.

Los efectos secundarios de la melatonina en el cuerpo
Los efectos secundarios de la melatonina en el cuerpoKieferPix - Shutterstock

El abuso de estos productos o su ingesta sin supervisión médica puede desencadenar diversas reacciones adversas. La evidencia científica muestra que el consumo desmedido de melatonina puede generar los siguientes síntomas:

  • Náuseas
  • Mareos
  • Irritabilidad
  • Sueños intensos
  • Desorientación
  • Molestias gastrointestinales
  • Disminución de la capacidad de atención
  • Dolor de cabeza
  • Somnolencia durante el día

Los efectos secundarios de la melatonina en el cuerpo

El profesor Jesús Fernández, en declaraciones recogidas por el medio La Vanguardia, señala que “un uso excesivo puede producir somnolencia durante el día, dolor de cabeza o una reducción de la capacidad de atención”. Asimismo, el especialista enfatiza que esta sustancia “no debería convertirse en una rutina indefinida sin conocer la causa del problema del sueño”, sobre todo cuando se ha vuelto un hábito prolongado durante semanas.

Un estudio difundido en The Journal of Clinical Pharmacology reflejó las fallas frecuentes al momento de usar este compuesto: solo el 8,8 por ciento de los usuarios analizados cumplía con los siete criterios metodológicos de rigor fijados por los investigadores para su ingesta.

A los inconvenientes físicos se suma un factor de dependencia psicológica. Cuando una persona necesita tomar el suplemento durante meses, el cerebro tiende a asociar el acto de dormir con la obligación de ingerir el producto, creando la falsa creencia de que es imposible conciliar el sueño por medios propios.

Frente a cuadros de insomnio crónico que persisten en el tiempo, los especialistas aclaran que la melatonina no representa la solución principal. El tratamiento de primera línea continúa siendo la terapia psicológica, mientras que el uso de cualquier formulación hormonal debe ser evaluado por un médico según la edad, el trastorno específico y las condiciones particulares de cada paciente.

El Tiempo (Colombia)
LN+Audiencia
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Vecinos de una localidad de zona norte buscan erradicar los vertederos ilegales
    1

    De “Ciudad de los Pájaros” a estar llena de microbasurales: vecinos y empresarios buscan erradicar los vertederos de Del Viso

  2. El ejercicio ideal para cuidar la salud cardiovascular y mental
    2

    El ejercicio ideal para cuidar la salud cardiovascular y mental

  3. Así será el megaoperativo de seguridad durante la visita de León XIV al país
    3

    Viaje histórico: así será el megaoperativo de seguridad para blindar al Papa durante su visita a la Argentina

  4. Mapa de cortes de calles por la visita del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires: cierres, desvíos y horarios
    4

    Mapa de cortes de calles por la visita del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires: cierres, desvíos y horarios