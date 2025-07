“Es un golazo”: Chile anunció un cambio en una modalidad de compra que ya preocupa a los comerciantes argentinos

MENDOZA.- Es un nuevo impulso y beneficio para los consumidores pero también una preocupación para los comerciantes argentinos. Chile, finalmente, lanzó una modalidad de compra que tiene en alerta a los pequeños y medianos empresarios mendocinos: habilitó los DNI para hacer transacciones online en las principales tiendas y pasar a retirarlos productos, evitando las demoras de las visitas físicas. De esta manera, incluso quienes viajan por el día al otro de lado de la Cordillera de los Andes les rinde más el tiempo. Históricamente y hasta junio pasado solo se podía acceder a las plataformas virtuales si el cliente tenía el Rol Único Tributario (RUT), que se otorga a residentes.

De a poco, la nueva metodología, que no contempla envíos a la Argentina, va captando a los clientes y se está observando en plenas vacaciones de invierno, con más de 30.000 personas que ya viajaron a Chile desde el 7 de julio, según datos oficiales del Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR). Está claro que no todos optan por esta forma de compra, pero hay quienes ya se subieron al tren. “Es un golazo y un planazo, comprás con DNI desde acá y retirás allá; lo que te permite disfrutar de hacer otras cosas cuando viajás. Chile está siempre adelantado y con beneficios especiales, discutiendo también ahora la devolución del IVA a los extranjeros. Se dieron cuenta rápido que tienen que seguir ofreciendo alternativas para que no decaiga el consumo de los argentinos”, dijo a LA NACIÓN José Alberto, un vecino de la ciudad de Mendoza que viajó el fin de semana pasado a Chile, en plenas vacaciones de invierno, y pasó a buscar indumentaria, calzado y electrónica en reconocidos malls de Santiago, puntualmente en locales de Falabella y Paris. Tal como viene contando este medio, en la Argentina hay productos que cuestan hasta cinco veces más caros que en el país hermano.

El cambio aceleraría las compras para los turistas argentinos Gentileza

Las compras

Anteriormente, comprar en sitios web de comercios ubicados en Chile como Falabella, Sodimac, Paris o Adidas exigía tener un RUT. Así, ahora ya no hace falta tenerlo; solo con el DNI argentino se puede iniciar el proceso de compra virtual, con promociones exclusivas, creando cuentas, gestionar pagos y retirar solo con el número de documento, sin depender de una tercera persona que esté radicada en el país vecino. También está abierta la posibilidad para que los productos sean enviados al lugar de alojamiento de los visitantes, evitando incluso hacer el retiro por el local seleccionado, lo que permite optimizar aún más el viaje. De igual forma, se debe prestar atención a la disponibilidad de los artículos en el sitio elegido por cercanía o conveniencia. En principio, la entrega está disponible al otro día de la transacción online, pero es recomendable hacerla con más días de anticipación.

Por caso, para muchos mendocinos es como volver a tener más cerca a Falabella, que se fue de la provincia en 2021. “Desde que dejaron la provincia, siempre quise comprarles por internet y nunca podía. Por eso, me encantó esta posibilidad de reencontrarme, desde mi casa, con una tienda que me encanta, buscando con tiempo en la página web, desde la compu o el celu”, señaló Ana María, oriunda de la comuna de Guaymallén, justamente vecina del shopping donde estuvo asentada durante años la firma chilena. La mujer tiene pensado viajar en los próximos días a Santiago, ya que los pronósticos meteorológicos son favorables en la alta montaña hasta el inicio de la semana que viene. De hecho, desde que arrancó el receso invernal en la provincia cuyana, a comienzos de julio, ya viajaron a Chile más de 2500 personas en promedio por día, de acuerdo con datos de la Coordinación Operativa de Frontera. Y para este fin de semana, antes de que los chicos vuelvan a las aulas, se espera también un importante movimiento en la frontera.

A la hora de pagar por internet, hay diferentes formas de hacerlo. En este sentido, se pueden utilizar las tarjetas de débito y crédito Visa, Mastercard y American Express. La recomendación de los expertos en finanzas es tener dólares en la cuenta bancaria en el momento que llega el resumen, lo que permite abonar sin los impuestos argentinos.

Frente a este escenario, también hay quienes están viendo un negocio, pensando en aquellos que quieren un retiro seguro de los productos. Es el caso de un grupo de mendocinos que lanzaron el emprendimiento “Guardamos Tu Pedido Chile”, que ofrecen el servicio, a bajo costo, de enviar lo comprado a una dirección específica de Chile para luego pasar a buscarlo, con tiempos y condiciones más flexibles.

Sin dudas, esta realidad, pone en alerta a los comerciantes mendocinos. “Aún no se nota con fuerza el efecto de las compras online, porque es para un target de gente. Hay otros consumidores que buscan el lugar físico y presencial, por los talles y números, sobre todo en indumentaria y marroquinería; salvo lo digital y electrónico que es más seguro. Sabemos que con el tiempo todo esto nos va a afectar, pero son las reglas del juego”, expresó a LA NACIÓN Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad de Mendoza. En este sentido, el dirigente explicó que ya están trabajando en el armado de un pool de compras para pequeños y medianos empresarios. “Es para tener mayor competitividad; son adaptaciones que llevan tiempo, pero ya hemos logrado firmas interesadas en importar y cambiar su matriz. Hay que entender que va a afectar a la industria argentina, pero no todo se puede en esta Argentina: en algún momento habrá que definir qué modelo de país queremos”, cerró Alín.