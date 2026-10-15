Más de 30 detenidos en la marcha universitaria: el mensaje del Gobierno en medio de los enfrentamientos

La movilización por la Quinta Marcha Federal Universitaria finalizó con enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, y con más de 30 detenidos, entre ellos dos menores de edad. “Los mismos violentos de siempre”, apuntó el Gobierno vía X.

Los incidentes iniciaron poco antes de las 16, cuando estaba planeado el comienzo del acto central de la movilización. Un grupo de encapuchados empezó a arrojar piedras y elementos contundentes y la Policía respondió con gases lacrimógenos.

Más de 30 personas fueron detenidas durante la Marcha Federal Universitaria, que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso

Los gases que lanzaron las fuerzas de seguridad llegaron hasta el anexo de la Cámara de Diputados, edificio situado a una cuadra del Congreso. Los legisladores Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto se encontraban en las inmediaciones y se vieron notablemente afectados, al punto que la primera se descompuso y tuvo que ser atendida por personal médico.

Durante el enfrentamiento, los manifestantes rompieron parte del mobiliario cercano a la Plaza del Congreso y se lo arrojaron a los efectivos que se hallaban por detrás del vallado.

Más de 30 personas fueron detenidas durante la Marcha Federal Universitaria, que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso Hernán Zenteno

En ese marco, la Policía de la Ciudad detuvo a seis personas, entre ellas dos menores, de 14 y 17 años, y cuatro adultos, tres hombres y una mujer. Por otro lado, hubo 25 arrestados en las cabeceras ferroviarias.

“Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, manifestó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mientras se desarrollaba el enfrentamiento.

El Ministerio de Seguridad informó que se hallan trabajando en una denuncia penal contra los involucrados en los disturbios Fabián Marelli

“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, agregó. El mensaje fue compartido en X por Javier Milei, quien se encuentra en Estados Unidos.

En una publicación posterior, compartió un video con un grupo de encapuchados lanzando piedras y rompiendo las veredas cercanas al Congreso. “Así los universitarios reclaman sus derechos”, escribió la funcionaria.

El video que compartió Monteoliva

A su vez, en el Ministerio de Seguridad informó que se hallan trabajando en una denuncia penal contra los involucrados en los disturbios por los delitos de “resistencia y atentado a la autoridad; atentado al orden constitucional; y daño agravado”.

Además, indicó que hubo ocho agentes heridos, cuatro integrantes de Gendarmería Nacional, dos de Prefectura Naval y dos de la Policía Federal.

Incidentes durante la Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso

“Quieren instalar la barbarie. Son delincuentes y zurdos infiltrados que no les interesa la educación. Vamos a seguir defendiendo nuestra ciudad. Los vamos a atrapar y van a pagar por sus actos. Ley y orden”, indicó, por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La Ciudad señaló que los incidentes provocaron daños medidos en al menos $90 millones. Los destrozos alcanzaron al mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes de las inmediaciones del Congreso.