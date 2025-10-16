Escándalo en Bariloche: un estudiante se disfrazó de “mujer violada” durante su viaje de egresados

Un grupo de estudiantes cordobeses que realizaba su viaje de egresados en Bariloche quedó envuelto en un escándalo después de que uno de ellos eligiera disfrazarse de “mujer violada” durante una fiesta. El hecho ocurrió en el marco de las actividades recreativas que suelen organizarse en la ciudad rionegrina, y fue grabado y difundido en redes sociales por los propios jóvenes.

El adolescente pertenece al Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267, de la localidad de Bell Ville, según informó Cadena 3. En las imágenes se lo ve con un vestido estampado desgarrado, el cuerpo pintado con manchas rojas que simulaban sangre y la palabra “violada” escrita en su espalda. El video fue publicado en la cuenta de Instagram de la promoción y se viralizó rápidamente, generando reacciones de repudio dentro y fuera de la comunidad educativa.

Un grupo de jóvenes de otra división difundió, a través del mismo Instagram por el que se subió el video, un comunicado repudiando lo sucedido

La difusión del video derivó en un pedido de disculpas por parte de algunos de los estudiantes de la división del joven disfrazado. Lo hicieron mediante un comunicado escrito en el cual aseguraron que son “conscientes de la gravedad de lo sucedido” y aclararon que el episodio “no representa los valores enseñados en la institución”. También expresaron que “es un tema delicado” y que entienden que no deben fomentarlo.

Posteriormente, jóvenes de otra división del mismo colegio marcaron distancia de lo sucedido y expresaron su repudio. “Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes”, indicaron en otro comunicado. Y cuestionaron: “Esto no es una ‘cosa de adolescentes’, la mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen licencia de reírse de cualquier cosa”.

Además, señalaron que el comunicado inicial elaborado por el curso del joven disfrazado “deslinda responsabilidad” y es “insuficiente”. El grupo también señaló que el episodio dejó expuestos a todos los alumnos de la promoción, incluso a quienes no participaron ni viajaron a Bariloche. “Estamos siendo presos de ataques por redes sociales y muchos no fuimos parte de eso. La promo 25 no son un grupo de estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta”, escribieron.

Otra situación repudiable en un viaje de egresados: un grupo coreó cánticos antisemitas

Hace apenas un mes, los estudiantes del último año de secundaria de la escuela Humanos, ubicado en Canning, fueron repudiados por cánticos antisemitas durante el viaje de egresados que compartieron con alumnos de la ORT. En las imágenes difundidas, además, aparece el coordinador de Baxtter, la empresa que coordinó el viaje, y un padre, que habría viajado como adulto responsable de los menores.

El coordinador de la empresa Baxtter arengó a los menores de edad con cánticos antisemitas

A partir del posteo que se viralizó de inmediato, un abogado presentó una denuncia penal por actos discriminatorios contra la comunidad judía, según está previsto en la ley 23.592. En su presentación, el letrado Jorge Monastersky solicitó a la Justicia “medidas urgentes de preservación de la evidencia digital, producción de prueba pericial informática y la citación” a las personas que identifique la investigación a partir de esas pruebas.

Con el correr de los días, el escándalo desatado escaló el punto de que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) intervino y el Gobierno denunció a la agencia de viajes involucrada.