Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este jueves 16 de octubre: las provincias afectadas

En el marco de una semana con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -aunque este miércoles hubo leves precipitaciones-, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este jueves 16 de octubre continuarán en la misma línea y no se esperan condiciones adversas. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para distintas regiones.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa aseguró que se prevén “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por la advertencia por tormentas serán Jujuy, Misiones, Corrientes y algunos sectores de Formosa, Chaco, Santa Fe y Salta. Se anticipa que podría haber abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros.

Por otra parte, el SMN publicó una alerta por vientos fuertes, la cual regirá en zonas de Chubut, San Luis, Córdoba, La Rioja y San Juan. En estos casos, se esperan velocidades aproximadas de entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 80.

Mapa de alertas para este jueves 16 de octubre

Frente a estos fenómenos, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar los vehículos bajo los árboles.

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.

En tanto, el Servicio Meteorológico afirmó que este viernes también habrá una alerta por tormentas en el norte argentino. Se trata de precipitaciones que se desarrollarán en la franja central y en el noreste. La advertencia será de nivel naranja para zonas de Chaco, Corrientes y Misiones, mientras que en el resto de esas provincias y en Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy será de carácter amarillo.

⛈️ Durante la tarde comenzarán a desarrollarse tormentas en la franja central y en el noreste argentino



⚠️ Rige alerta amarilla para este jueves y viernes en las provincias del NEA



Para más info y recomendaciones 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/6uQ2X9KHKS — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 15, 2025

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 24°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 19°C y máximas de 28°C, el cielo estará mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, no se anticipan vientos fuertes y la humedad será del 80%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 21°C, mínimas de 15°C y máximas de 27°C. En principio será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora y el cielo mayormente nublado durante todo el día. Además habrá una humedad del 49%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 16°C y 30°C en Córdoba; 20°C y 33°C en Tucumán; 18°C y 33°C en Santa Fe; 18°C y 32°C en Entre Ríos; 18°C y 32°C en Jujuy; 17°C y 32°C en Salta; 19°C y 29°C en Misiones; 21°C y 29°C en La Rioja; 20°C y 33°C en Santiago del Estero; 15°C y 27°C en San Luis; 16°C y 27°C en San Juan; 15°C y 25°C en Mendoza; 6°C y 25°C en Río Negro; 7°C y 20°C en Chubut; y 4°C y 13°C en Santa Cruz.