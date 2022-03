Escolaridad: empezó la aplicación de las dosis pediátricas de Pfizer contra el Covid en chicos de 5 a 11 años

Por lo menos cuatro provincias empezaron a utilizar la vacuna pediátrica de Pfizer contra el Covid-19, mientras que otras dos están enviando los turnos para hacerlo a partir de esta semana, de acuerdo con el operativo escolar para poner al día la vacunación también de calendario.

Desde mediados del mes pasado, arribaron 432.000 dosis de la esa farmacéutica para los chicos de 5 a 11 años, en especial con discapacidad grave, y se distribuyeron a las provincias la semana pasada. Córdoba fue el primer distrito en aplicarlas, el viernes pasado. Siguieron Salta, Jujuy y Chaco. La provincia de Buenos Aires está convocando para esta semana y los turnos de la ciudad de Buenos Aires empezaron a llegar este domingo.

“No hubo anuncios en ninguna provincia. Los padres nos enteramos porque en las páginas oficiales van subiendo información de que comienza la vacunación con las dosis pediátricas y, en la mayoría de los casos, nos organizamos y nos presentamos espontáneamente en los vacunatorios”, cuenta Natalia Pibouleau, referente en Córdoba de la red nacional de padres de chicos con enfermedades y discapacidad grave Mini Vacuname. “Hay muchos chicos escolarizados con patologías que aún no pudieron comenzar las clases porque en los colegios piden el carnet de vacunación, no lo tienen todavía y no pueden ir. Encima, todo es de una forma tan silenciosa”, agrega en diálogo con LA NACION.

Los dosis contra el Covid para niños de la farmacéutica Pfizer

Su hijo, Alejo, de 9 años, recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid el viernes pasado en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria en la capital cordobesa. Tiene parálisis cerebral, con síndrome de West (convulsivo) y es electrodependiente. Sus padres con los médicos tratantes decidieron que había que esperar una vacuna con evidencia que respaldara su uso en su caso. Sinopharm, la marca que la Anmat y el Ministerio de Salud de la Nación autorizaron en octubre pasado a partir de los 3 años, no reunía esas condiciones.

Pibouleau comentó también que en el interior de Córdoba, los padres se están organizando para ir a los vacunatorios y los que pueden viajan a la ciudad capital. “De cada vial de esta vacuna se obtienen diez dosis. El sábado, en Jujuy, los padres tuvieron que reunir 10 chicos para que en el vacunatorio pudieran abrir un vial”, agrega, sobre la información que intercambian de manera instantánea los padres de la red y, también, de chicos sin comorbilidades, pero que entran dentro de la franja etaria para recibir esta nueva opción disponible. “Si se organizara mejor y otorgaran turnos en todas las provincias, seguramente sería más simple”, considera.

Esquemas homólogos

Las recomendaciones oficiales para la vacunación escolar contra el Covid que llegaron a las áreas de inmunizaciones de los ministerios de Salud provinciales detallan que entre los 3 y los 11 años se podrá utilizar Sinopharm y, entre los 5 y 11 años, también la versión pediátrica de Pfizer. Pero con una aclaración: serán solo esquemas homólogos, es decir, no se pueden intercambiar las marcas, según lo definió la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain).

“Los niños [de 5 a 11 años] que ya se hayan administrado la primera dosis de Sinopharm deben continuar con la aplicación de la segunda dosis del mismo biológico. Los niños de 3 y 4 años serán inoculados con Sinopharm, debido a que es la única vacuna aprobada para este rango etario”, detalló Adriana Jure, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Salta, a través de un comunicado del Ministerio de Salud provincial al recibir 15.000 dosis del producto de Pfizer.

Para los adolescentes (12 a 17 años), se aconsejan, como hasta ahora, las dosis de Moderna o Pfizer; esto también se extiende al personal de educación y sus familiares mayores de 18.

En los chicos inmunocomprometidos, las autoridades sanitarias acordaron que la tercera dosis (adicional) sea con la misma vacuna utilizada para las dos primeras, con un intervalo mínimo de 28 días desde la segunda aplicación.

“La vacuna para Covid-19 –se aclaró– se puede aplicar con cualquier vacuna del calendario”. En octubre pasado, LA NACION había alertado sobre la fuerte caída de las aplicaciones de rutina en todas las edades debido a la pandemia. Eso potencia el riesgo de que resurjan otras enfermedades infecciosas.

Efectividad

Mientras la semana pasada se distribuían las dosis pediátricas en el país, se conoció un estudio publicado en febrero en el sitio MedRxiv sobre el desempeño del esquema de Pfizer-BioNTech en los menores de 18 de Nueva York con la variante ómicron. Un equipo del Departamento de Salud estadual determinó que entre los 5 y los 11 años cae la protección de la vacuna frente al contagio, pero sigue siendo suficiente como para reducir el riesgo de desarrollar una forma grave de Covid e internación.

Al día siguiente, Marco Cavaleri, de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por su nombre en inglés), dijo en conferencia de prensa que esos resultados “no los preocupan” por el momento, según informó la agencia Reuters. “Ese estudio demostró una menor protección contra Covid-19 sintomático, pero aún dentro del rango que estamos viendo en general con las vacunas disponibles contra ómicron y después del esquema inicial”, indicó el funcionario de la EMA.