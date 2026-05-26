El Gobierno avanza con el achique de organismos descentralizados; EE.UU. atacó objetivos militares en Irán

El Gobierno avanza con el achique de organismos descentralizados y acelera los retiros voluntarios. El objetivo de la Casa Rosada es la reducción del Estado a través del achique del número de empleados públicos en los denominados organismos descentralizados. El Ejecutivo tiene como meta en el corto plazo lograr una baja de 5000 cargos para el primer tramo del año a través de acuerdos voluntarios: hasta ahora se habrían registrado más de 2000 bajas por esta vía.

Se reúne la mesa política en la Casa Rosada. Participan los principales integrantes del Gobierno para analizar el estado de los proyectos enviados al Congreso y definir el orden de prioridades. El encuentro de esta mañana se va a dar en medio de las tensiones entre distintos sectores del oficialismo, a pesar de que ayer el Presidente intentó mostrar señales de distensión.

Aumenta la tensión en Medio Oriente. El ejército de Estados Unidos afirmó haber llevado a cabo ataques en el sur de Irán contra objetivos que incluían embarcaciones que intentaban colocar minas y plataformas de lanzamiento de misiles. El comando central de Estados Unidos aseguró que “los ataques fueron de autodefensa diseñados para proteger a las tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes”, según el comunicado difundido por el organismo.

Nueva audiencia en el juicio por la muerte de Maradona. En una nueva jornada del proceso que busca determinar las responsabilidades sobre los siete acusados, se esperan declaraciones de tres médicos de la clínica Olivos donde el exfutbolista fue operado para drenarle un hematoma subdural en la cabeza 22 días antes de su muerte. Se trata del neurocirujano que participó de la intervención, el exdirector de la clínica y una psiquiatra citada después de la operación.

Hay dudas sobre la participación de Messi en los amistosos de la Selección. El Inter Miami confirmó que Leo sufrió una sobrecarga muscular en su último partido por la MLS y se estima que deberá descansar al menos 10 días. Argentina tiene en agenda un partido ante Honduras el 6 de junio en Texas y otro ante Islandia el 9 en Alabama antes del comienzo del Mundial.

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