Espera y filas kilométricas en el cruce: los argentinos vuelven a Chile por las “minivacaciones” de Semana Santa

Escuchar

MENDOZA.- Los mendocinos ya encendieron los motores para cruzar la Cordillera de los Andes. Así, en Semana Santa se espera un gran flujo vehicular en la alta montaña, con un promedio de más de 5000 argentinos por día que visitarán ese país “para disfrutar de unas minivacaciones, con compras y playa”, según indicaron a LA NACIÓN fuentes de la Coordinación de Frontera.

En sentido contrario, por el cambio monetario menos favorable para los chilenos y los precios locales en alza, el arribo de visitantes de ese país a la provincia será más acotado.

En tanto, autoridades de ambas naciones prometen optimizar la atención y reforzar las casillas de atención sobre todo durante la noche. Es que este miércoles ya empezó a notarse con fuerza el movimiento con más de cuatro kilómetros de cola de vehículos argentinos buscando llegar al país, con más de cuatro horas de espera para concretar los trámites.

“Desde el inicio de la semana que empezamos a notar un mayor movimiento de viajeros. De acá al sábado será un incremento constante, por lo que se busca optimizar y agilizar la atención”, explicaron las autoridades argentinas a este medio.

En total, se estima que hasta el sábado se observará un flujo de egreso e ingreso de más de 30.000 personas. “Habrá más argentinos yendo a Chile, por la cantidad de días que tienen de descanso. Se registran muchas reservas en especial en la costa, sobre todo Valparaíso, Viña del Mar y Concón”, indicó Cristian Aravena, delegado Presidencial Provincial de Los Andes en declaraciones a Radio Mitre Mendoza, en referencia no solo al descanso por Semana Santa en la Argentina sino al feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que extiende el receso hasta el martes próximo.

Bajo este escenario, en las últimas jornadas la cantidad de argentinos que cruzaron a Chile pasó de los 2000 en promedio por día a más de 3500 por jornada. En tanto, en las próximas horas este número empezará a crecer de manera considerada, teniendo en cuenta que será un extenso fin de semana, más largo que los convencionales.

El Paso Cristo Redentor Gentileza Coordinación de Frontera

Precauciones

En este sentido, desde Gendarmería nacional pidieron a los conductores tomar todos los recaudos durante la ida a Chile, al tiempo que señalaron que, teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo de viajeros, el regreso será escalonado, por lo que no se espera que se produzcan grandes demoras después del domingo.

Del otro lado, están los chilenos, que no dejarán de visitar la provincia en las próximas horas, pero ya no para realizar las grandes compras en supermercados o farmacias como ocurrió durante todo 2023, simplemente porque el cambio no los atrae demasiado, ya que no hay diferencias marcadas a su favor. Por eso, la apuesta del sector hotelero, gastronómico y bodeguero local estará puesto en brindar buenas experiencias a precios razonables, de la mano de una agenda cultural centrada en un evento de peso, hasta el 2 de abril: Música Clásica por los Caminos del Vino, un evento con más de 60 conciertos en distintos puntos emblemáticos de la provincia donde se conjugan los acordes y las copas. Para acceder al cronograma se puede visitar www.mendoza.gov.ar/cultura

Por su parte, serán más los mendocinos que buscarán unos días de relax y compras en Chile, teniendo en cuenta que, a los paseos por la playa, podrán sumar la búsqueda de precios en indumentaria y calzado, al igual que el valor de los neumáticos, ya que siguen siendo más convenientes para los golpeados bolsillos argentinos.

Las autoridades chilenas recomiendan a los viajeros llevar la documentación y equipaje pertinente para evitar más demoras en la aduana, ya que aseguran que se agudizarán los controles sanitarios y agrícolas. Por eso, hicieron hincapié en una serie de recomendaciones: planificar el viaje y considerar tiempos de espera; informarse sobre los horarios de funcionamiento de los complejos fronterizos y descargar y completar con anticipación la declaración SAG/Aduanas. Además, piden a los turistas estar atentos a la información que se brinde por las redes sociales en los perfiles de Pasos Fronterizos (@UPFronterizos).

“Hemos aumentado la dotación, la cantidad de funcionarios que trabajan, se han aumentado incluso en la noche porque hay mucha gente que prefiere pasar en la noche. No podemos variar los controles que hacen nuestro servicio, el sistema agrícola; tuvimos el año pasado problemas con el tema de la mosca en la fruta, hoy estamos en un campaña muy fuerte por el dengue, entonces el control que se usa por parte nuestra es muy importante como el de control aduanero. El trabajo tiene que ser con más gente para hacerlo más fluido”, comentó Aravena, delegado presidencial de la comuna chilena de Los Andes.

Temas Turismo