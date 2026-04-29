Las terrazas en España deberá cerrar su hay olas de calor extremo: multas de hasta 1000 euros

Los turistas que pasen este verano en España pueden llegar a encontrarse con una curiosa situación: las terrazas de los bares y restaurantes completamente cerradas. Esto se debe a que las nuevas normas del sector de hotelería obligan a que los espacios al aire libre sean inhabilitados durante las olas de calor extremo en el viejo continente.

De esta forma, los bares, las cafeterías y los restaurantes se verán obligados a suspender el servicio en terrazas y patios cuando las temperaturas sean consideradas peligrosas por el Servicio Meteorológico para el personal que trabaja al aire libre.

Las zonas interiores podrán permanecer abiertas, pero el exterior tendrá durante las alertas meteorológicas más severas. Los comercios deberán cerrar o podrán enfrentarse al pago de multas que ascienden incluso hasta los 1000 euros.

Camareros en Plaza Mayor, en Madrid.

En España, la actividad comercial y gastronómica en terrazas forma parte de la cultura cotidiana, por lo que esto se trata de un cambio notable. El objetivo es adaptar las normas laborales a una realidad en la que el calor extremo y otros fenómenos meteorológicos son cada vez más frecuentes, en especial durante los meses de julio y agosto (en el caso del verano) o diciembre y enero (durante el invierno).

En este sentido, según consignó Euro Weekly, los sindicatos FeSMC UGT y CCOO Servicios llegaron a un acuerdo con las compañías Hostelería de España y CEHAT para modificar el marco laboral nacional que regula a los trabajadores del sector de la hostelería en el país.

Extensión a otros fenómenos

Estos cambios incorporan riesgos relacionados con el clima a los planes de prevención de las empresas. Esto significa que se espera que las distintas compañías del sector de la hostelería se preparen para situaciones relacionadas no sólo al calor extremo, sino también a las inundaciones, el frío polar o las fuertes nevadas.

Cuando las alertas oficiales indiquen un peligro real, los empleadores deberán tomar medidas de protección para los trabajadores. Dependiendo de la situación, eso podrá incluir desde cambios de turno, reducción de horas, traslado del personal al interior o la suspensión temporal del servicio en la terraza.

La medida podrá extenderse también a los meses de frío. Ricardo Rubio - Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press

La situación se volverá más habitual durante las alertas rojas o naranjas por calor, que se tomarán en cuenta por los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la agencia meteorológica nacional de España.

Tanto para residentes como para turistas, la primera señal de que las terrazas estarán cerradas será que las mesas permanecerán apiladas y las sombrillas plegadas. Algunos negocios también podrían modificar sus horarios, abriendo las terrazas más temprano por la mañana, cerrándolas durante las horas más calurosas de la tarde y volviéndolas a abrir por la noche.

Ese patrón ya existe en algunas zonas de España, especialmente en el interior, en donde las temperaturas máximas pueden ser muy elevadas. A su vez, los establecimientos pueden instalar sistemas de sombreado, ventiladores, dispositivos de nebulización o rediseñar los patrones de trabajo para que el personal pase menos tiempo expuesto al calor directo.

Según informes del gobierno español, las infracciones graves que impliquen que el personal se vea obligado a trabajar bajo un calor peligroso sin protección podrían implicar sanciones de miles de euros.