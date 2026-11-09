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Esperan hasta 2 millones de personas en la misa del Papa, quien al llegar al país pidió “reconocer al que piensa distinto”
Además, allanaron una de las casas de Santiago Peña en Paraguay y encontraron una bóveda oculta; Colapinto finalizó 13.º en el Gran Premio de Brasil; se confirmó el cuadro de los playoffs del Clausura
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LA NACION
- Esperan hasta dos millones de personas en la misa del Papa en Palermo. Ya está en marcha el operativo de logística, seguridad y asistencia sanitaria para recibir a los fieles que van a participar de la celebración religiosa que empezará a las 11:30. Uno de los momentos centrales será el recorrido de León XIV en el papamóvil desde la zona del túnel de Libertador hasta el Monumento a los Españoles. Antes, está previsto que el Papa visite el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde se asiste a personas con discapacidad.
- El Papa pidió reconocer al que piensa distinto. En su primer discurso en el país en el Palacio Libertad, León XIV habló de fortalecer la educación y las universidades, llamó a buscar consensos, destacó los límites al poder, abogó por el cuidado de la palabra en la vida pública y recordó a Francisco. “La economía debe estar al servicio de la persona”, afirmó. Antes, Milei brindó un discurso donde destacó la presencia de todo el arco político.
- Allanaron una de las casas de Santiago Peña en Paraguay y encontraron una bóveda oculta. Una comitiva fiscal y policial ingresó a una de las residencias del expresidente en el marco de la investigación por el colapso bancario de Ueno Bank que precipitó su destitución y detención. Peña es investigado por haber favorecido con fondos públicos a la entidad, de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025, mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.
- Colapinto finalizó 13.º en el Gran Premio de Brasil. Tuvo una largada complicada donde perdió puestos: terminó delante de Gasly, que finalizó 14.º. Lando Norris fue el ganador, Verstappen logró llegar al podio después de largar desde el fondo, y Mercedes se consagró en el campeonato de constructores.
- Se confirmó el cuadro de los playoffs del Clausura. Rosario Central jugará contra Gimnasia de Mendoza; Defensa y Justicia contra Barracas Central; Boca recibirá a Independiente Rivadavia; y Gimnasia de La Plata se medirá ante Newell’s. Por el otro lado: River recibe a Lanús; Instituto espera a Huracán; Argentinos a Independiente; y Vélez jugará contra Belgrano de Córdoba.
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