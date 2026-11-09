Esperan hasta 2 millones de personas en la misa del Papa, quien al llegar al país pidió “reconocer al que piensa distinto”

Esperan hasta dos millones de personas en la misa del Papa en Palermo . Ya está en marcha el operativo de logística, seguridad y asistencia sanitaria para recibir a los fieles que van a participar de la celebración religiosa que empezará a las 11:30. Uno de los momentos centrales será el recorrido de León XIV en el papamóvil desde la zona del túnel de Libertador hasta el Monumento a los Españoles. Antes, está previsto que el Papa visite el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde se asiste a personas con discapacidad.

Ya está en marcha el operativo de logística, seguridad y asistencia sanitaria para recibir a los fieles que van a participar de la celebración religiosa que empezará a las 11:30. Uno de los momentos centrales será el recorrido de León XIV en el papamóvil desde la zona del túnel de Libertador hasta el Monumento a los Españoles. Antes, está previsto que el Papa visite el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde se asiste a personas con discapacidad. El Papa pidió reconocer al que piensa distinto . En su primer discurso en el país en el Palacio Libertad, León XIV habló de fortalecer la educación y las universidades, llamó a buscar consensos, destacó los límites al poder, abogó por el cuidado de la palabra en la vida pública y recordó a Francisco. “La economía debe estar al servicio de la persona”, afirmó. Antes, Milei brindó un discurso donde destacó la presencia de todo el arco político.

En su primer discurso en el país en el Palacio Libertad, León XIV habló de fortalecer la educación y las universidades, llamó a buscar consensos, destacó los límites al poder, abogó por el cuidado de la palabra en la vida pública y recordó a Francisco. “La economía debe estar al servicio de la persona”, afirmó. Antes, Milei brindó un discurso donde destacó la presencia de todo el arco político. Allanaron una de las casas de Santiago Peña en Paraguay y encontraron una bóveda oculta . Una comitiva fiscal y policial ingresó a una de las residencias del expresidente en el marco de la investigación por el colapso bancario de Ueno Bank que precipitó su destitución y detención. Peña es investigado por haber favorecido con fondos públicos a la entidad, de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025, mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.

Una comitiva fiscal y policial ingresó a una de las residencias del expresidente en el marco de la investigación por el colapso bancario de Ueno Bank que precipitó su destitución y detención. Peña es investigado por haber favorecido con fondos públicos a la entidad, de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025, mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios. Colapinto finalizó 13.º en el Gran Premio de Brasil . Tuvo una largada complicada donde perdió puestos: terminó delante de Gasly, que finalizó 14.º. Lando Norris fue el ganador, Verstappen logró llegar al podio después de largar desde el fondo, y Mercedes se consagró en el campeonato de constructores.

Tuvo una largada complicada donde perdió puestos: terminó delante de Gasly, que finalizó 14.º. Lando Norris fue el ganador, Verstappen logró llegar al podio después de largar desde el fondo, y Mercedes se consagró en el campeonato de constructores. Se confirmó el cuadro de los playoffs del Clausura. Rosario Central jugará contra Gimnasia de Mendoza; Defensa y Justicia contra Barracas Central; Boca recibirá a Independiente Rivadavia; y Gimnasia de La Plata se medirá ante Newell’s. Por el otro lado: River recibe a Lanús; Instituto espera a Huracán; Argentinos a Independiente; y Vélez jugará contra Belgrano de Córdoba.

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