“Espero que Dios me acompañe”: fue a escalar un volcán para festejar su cumpleaños, cayó 600 metros y murió

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Una mujer de 42 años que había decidido ascender al volcán Llaima, en la región chilena de La Araucanía, para celebrar su cumpleaños, murió tras sufrir una caída de aproximadamente 600 metros.

Horas antes del accidente, a las 3 de la madrugada del domingo, la excursionista identificada como Ingrid Daniela Vera Figueroa –casada y madre de dos hijos– compartió un emotivo video en sus redes sociales donde relataba con entusiasmo los preparativos: “Espero que Dios me acompañe en este día maravilloso... estoy súper feliz. Sí tengo un poquito de incertidumbre de no saber qué va a suceder”, expresó.

Ingrid Daniela Vera Figueroa, turista fallecida en el volcán Llaima

El accidente ocurrió alrededor de las 15 de ese día, cuando el grupo del que ella formaba parte se encontraba a unos 2000 metros de altura. Por causas que aún se investigan, la mujer se deslizó, cayó por la ladera del macizo y falleció en el lugar. Intentaban hacer cumbre en el volcán Llaima (3125 msnm), en el Parque Nacional Conguillío.

Las tareas de rescate del cuerpo fueron extremadamente complejas debido a las condiciones meteorológicas adversas. Los fuertes vientos, la escasa visibilidad y las temperaturas bajo cero impidieron que el helicóptero de Carabineros se aproximara a la zona el mismo domingo, y eso obligó a suspender el operativo durante la noche. Finalmente, a las 6.30 del lunes, equipos especializados del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, Bomberos de Cherquenco y la Corporación de Rescate Araucanía lograron concretar el descenso del cuerpo.

El volcán Llaima se eleva hasta los 3125 metros sobre el nivel del mar captura de X

Los restos de la turista chilena ya están en Villarica, donde la mujer residía. El velatorio se hará esta tarde.

Luego de la tragedia, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que el grupo de excursionistas no realizó el registro obligatorio previo al inicio del ascenso. Héctor Tillería, director regional del organismo, enfatizó que este procedimiento es vital para activar medidas preventivas y agilizar rescates. Asimismo, advirtió que las temperaturas bajo cero y las condiciones exigentes persistirán durante esta semana, por lo que hizo un llamado urgente a la responsabilidad y al uso de equipamiento adecuado.

Vera Figueroa vivía en Villarrica y apoderada del Liceo Bicentenario Artístico Graham Bell de esa ciudad. “La señora Ingrid se caracterizó por ser una apoderada responsable, amable comprometida y preocupada por acompañar constantemente el proceso escolar y emocional de su pupilo. Con mucho pesar hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia”, expresaron desde ese establecimiento.

Rescastista fallecida en el Volcán Llaima

Sus amigos y allegados destacaron que se trataba de una mujer apasionada por la naturaleza, la aventura y el trekking.

Ascenso intenso

A mediados de abril pasado, un turista argentino de 48 años que intentaba subir al mismo volcán estuvo desaparecido durante varias horas hasta que fue encontrado a salvo. Javier Ignacio Álvarez se había adentrado en un sector no habilitado del volcán.

El operativo de búsqueda estuvo a cargo del GOPE, una unidad de élite de Carabineros de Chile, tras la denuncia por desaparición realizada por la pareja de Álvarez, quien informó que él no había regresado. La escasa visibilidad, sumada a grietas cubiertas por nieve y bajas temperaturas, dificultó el operativo. De hecho, por momentos, el viento blanco obligó también a suspender las tareas.

La búsqueda del argentino, en abril pasado

El ascenso al volcán Llaima exige buen estado físico y experiencia en montaña. Habitualmente se realiza por la cara oeste del macizo y la caminata se inicia en el centro de esquí Las Araucarias, muy cerca de Nevados de Vilcún.

Se trata de un trekking que demanda entre siete y ocho horas. Aunque en invierno el recorrido se realiza completamente sobre nieve, en esta época del año solo algunos tramos presentan cobertura nival.