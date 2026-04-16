Buscan a un turista argentino desaparecido en el volcán Llaima, en Chile

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Un turista argentino es intensamente buscado desde ayer en el volcán Llaima, en la región chilena de La Araucanía, cerca del límite con Neuquén. Se trata de Javier Ignacio Álvarez, de 48 años, quien ayer intentó ascender al macizo, de 3125 metros.

El operativo de búsqueda está a cargo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), una unidad de élite de Carabineros de Chile. La denuncia por la desaparición fue realizada por la pareja de Álvarez.

Los equipos del GOPE trabajan desde ayer en distintas laderas del volcán, con apoyo de drones, para intentar localizar al argentino. La escasa visibilidad, sumada a grietas cubiertas por nieve y bajas temperaturas, dificulta el operativo.

Según trascendió, el hombre partió ayer desde el Refugio Nevados de Vilcún alrededor de las 7.30, con la intención de llegar a la cumbre, pero no regresó.

Ubicado a unos 80 kilómetros de Temuco, ese refugio —que cuenta con domos y dormitorios compartidos— funciona como centro de esquí y montaña y se encuentra dentro del Parque Nacional Conguillío.

De acuerdo con medios chilenos, Álvarez vestía campera verde, casco del mismo color, llevaba mochila, lentes oscuros, guantes y calzado gris. “Además, portaba dos alfajores y una botella de agua”, indicaron.

La difícil búsqueda de un turista argentino en un volcán de Chile

Desde Araucanía Diario señalaron que, “según la familia, el hombre había realizado en los últimos días varios trekking en la zona, por lo que contaría con el equipo y el alimento necesarios para sortear el viento blanco imperante en la cordillera de la región”.

El ascenso al volcán Llaima exige buen estado físico y experiencia en montaña. Habitualmente se realiza por la cara oeste del macizo y la caminata se inicia en el centro de esquí Las Araucarias, muy cerca de Nevados de Vilcún.

Se trata de un trekking que demanda entre siete y ocho horas. Aunque en invierno el recorrido se realiza completamente sobre nieve, en esta época del año solo algunos tramos presentan cobertura nival.

Un argentino murió en 2024 tras caer unos 200 metros del volcán Llaima en Chile. captura de X

En julio de 2024, un montañista argentino de 41 años murió en el volcán Llaima tras caer unos 200 metros mientras practicaba trekking a más de 2400 metros de altura.

Luego del accidente, la víctima —Fabricio Bussolini— fue rescatada en helicóptero por Carabineros y trasladada al Hospital Regional de Temuco, donde permaneció internada en estado grave durante cuatro días, aunque finalmente no sobrevivió a las severas lesiones craneales. Bussolini se desempeñaba como gerente general de una empresa de insumos para la generación de energía con sede en Chile.

El volcán Llaima entró en erupción en enero de 2008. En aquella oportunidad, una gran nube de ceniza y lava solidificada se elevó casi 10.000 metros sobre el Parque Nacional Conguillío y generó pánico entre pobladores y turistas. El macizo volvió a registrar intensa actividad en 2009 y 2010.

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