Está en peligro de extinción: rescataron a un ciervo de los pantanos en la Panamericana y ahora se recupera en un santuario

Se activó un operativo de emergencia en la autopista Panamericana, a la altura de Campana por el hallazgo de un ciervo de los pantanos, que es uno de los grandes mamíferos amenazados de la Argentina.

El rescate del ciervo de los pantanos para ser atendido por los veterinarios

El ejemplar, un macho adulto, fue detectado el miércoles 24 de junio, alrededor de las 6.45 horas en el kilómetro 65 de la autopista Panamericana, mano hacia provincia.

De acuerdo a la información oficial, la intervención se realizó de manera coordinada entre los guardaparques del Parque Nacional, autoridades de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Comité Científico Técnico de Ciervo de los Pantanos, del cual Fundación Temaikèn forma parte como centro especializado en el rescate y rehabilitación.

Luego de ser estabilizado y recibir los primeros auxilios, el ciervo fue trasladado al Hospital Veterinario del Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikèn, donde recibió atención de urgencia.

Allí se realizaron estudios clínicos, análisis de sangre, ecografías, radiografías y evaluaciones veterinarias para conocer su estado de salud y determinar las posibles causas que llevaron al animal a esta situación de emergencia.

Actualmente, el equipo médico continúa evaluando diferentes hipótesis, entre ellas la posibilidad de que el ejemplar estuviera atravesando una enfermedad que lo dejó vulnerable o que haya sufrido un atropellamiento, una de las principales amenazas que enfrenta esta especie en su ambiente natural.

El ciervo rescatado pertenece a la población del Delta del Paraná, considerada en peligro de extinción según la categorización de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM).

Esta especie es uno de los grandes representantes de la fauna argentina, que habita un ecosistema único de gran biodiversidad, y fue declarada Monumento Natural Provincial.

Así se recupera el ciervo de los pantanos

Qué medidas tomar en las rutas donde circula fauna silvestre

El ciervo de los pantanos es una especie amenazada en el país y vive muy cerca de ciudades, rutas y zonas productivas. Por eso, los atropellamientos son un riesgo real para su supervivencia y para muchas otras especies de fauna autóctona.

Bajar la velocidad en zonas cercanas a ambientes naturales puede hacer la diferencia. Las rutas atraviesan espacios, a pocos kilómetros de los grandes centros urbanos, donde se encuentran especies únicas que forman parte del patrimonio natural.

Estudiarán las causas por las que el ejemplar rescatado llegó a la ruta

Cómo trabajan los veterinarios que recuperan especies

Según consta en el sitio oficial del Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikèn, una vez que ingresa un animal rescatado se activa un mecanismo de trabajo específico, que sigue con una evaluación visual y clínica del caso.

Posteriormente, la etapa de rehabilitación se enfoca, según la situación del animal, en un tratamiento sobre la enfermedad o en un proceso de rehabilitación de los comportamientos naturales.

Finalmente, se traslada al ejemplar al sitio de reinserción seleccionado que, habitualmente, coincide con una reserva natural.