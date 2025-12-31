Esta es la oración que hay que rezar en Nochevieja

El 31 de diciembre se celebra la Nochevieja, una fiesta que conmemora el fin de un ciclo durante la víspera del Año Nuevo. Esta noche se caracteriza por las reuniones, fiestas y cenas junto a familia y amigos, con el objetivo de despedir un año y dar inicio a una nueva etapa. Es un momento especial para muchos, en el que las personas realizan balances, manifiestan sus deseos e intenciones para los próximos meses e incluyen rezos especiales para atraer bendiciones en el 2026.

Se acerca el nuevo año

La oración para rezar en Noche Vieja

La Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa aconseja realizar una oración colectiva durante esta noche, junto a familia o amigos. Los asistentes pueden comenzar haciendo la señal de la cruz y continuar con esta oración:

Lector 1: “Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti.

Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir.

Lector 2: Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.

Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero malgastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.

Se acerca Año Nuevo Gemini

Todos: Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón.

A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presento estos días que sólo tú sabes si llegaré a vivirlos.

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz.

Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a mi paso. Amén.”

¿Qué es la Nochevieja?

Los inicios de esta festividad se dieron durante los primeros años del Imperio Romano, cuando los ciudadanos se reunían durante el mes de enero para rendir homenaje a Janu. Se trata del dios que “mira hacia adelante y hacia atrás”, que simbolizaba el acto de despedir un período y dar la bienvenida a uno nuevo. Es así, que las comunidades planificaban grandes banquetes para compartir entre sí y aguardar la llegada de un nuevo año.

La celebración de Año Nuevo se llama Nochevieja (Foto: Freepik)

En 1582, con la introducción del calendario gregoriano del Papa Gregorio XIII, se declaró el 1 de enero como el inicio del año nuevo y trasladó la celebración de Nochevieja al 31 de diciembre.