LA NACION

Clima de Año Nuevo 2026: así estará la cena en AMBA, según el SMN

En semanas de calor intenso, la ciudad y los alrededores se sumirán en un final de año donde las máximas incrementarán

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
El clima del lunes
El clima del lunesSMN

En una semana donde el calor será la constante en el clima en Buenos Aires, muchas personas se preguntan cómo comenzará el pronóstico del tiempo el 2026: el Servicio meteorológico Nacional (SMN) prevé una baja de algunos grados de la máxima, pero el calor no se extinguirá.

Clima de Año Nuevo 2026: así estará la cena en AMBA, según el SMN

Cómo estará el clima en Fin de año
Cómo estará el clima en Fin de añoWindy

Según el SMN, esta semana el tiempo rondará los 30°C de máxima en Buenos Aires. En particular, emitieron los siguientes detalles para cada día de esta semana de Año Nuevo:

  • El lunes 29 de diciembre continuará el calor, con mucho sol y cielo mayormente despejado durante el día; la temperatura máxima podría alcanzar los 32 °C o un poco más, con vientos leves del este y humedad moderada.
  • El martes 30 de diciembre se mantendrá la ola de calor, con cielo mayormente soleado y temperaturas muy altas, con una máxima cercana a los 33°C, sin lluvia pronosticada.
  • El miércoles 31 de diciembre será otra jornada muy calurosa y mayormente soleada, con temperaturas máximas podrían alcanzar los 38°C. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, ideal para los festejos de fin de año, sin lluvia esperada en Buenos Aires.
  • El jueves 1° de enero se mantendrá el calor, aunque con temperaturas máximas algo más bajas, en los 30°C.
  • El viernes 2 de enero será un día mayormente nublado, con una máxima alrededor de los 32°C, vientos leves y sin lluvia esperada para la Ciudad de Buenos Aires.
Calor en la Ciudad de Buenos Aires
Calor en la Ciudad de Buenos AiresHernan Zenteno

Alertas climatológicas en la Argentina

Aunque el calor es y será marcado en Buenos Aires, el organismo nacional del clima no emitió ninguna alerta.

En cambio, hicieron comunicados por tormentas en varias provincias: Salta, San Juan, Misiones y otras zonas del norte y centro del país. En esas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento de alta velocidad.​ Hay alerta amarilla en esas regiones.

Para Buenos Aires, en cambio, no hay alerta por lluvias o tormentas, pero sí se recomienda extremar las precauciones por el calor intenso, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En este sentido, el SMN aconseja distintos puntos para que la población no sufra consecuencias debido a las altas temperaturas. Consejos como mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas más calurosas, usar ropa ligera y colores claros, y prestar especial atención a los grupos más vulnerables durante esta ola de calor.

Qué tener en cuenta por el calor
Qué tener en cuenta por el calorHernan Zenteno

Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor

  • Tomar mucha agua durante todo el día.
  • Consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y personas mayores.
LA NACION
Más leídas
  1. La historia del falso abogado que estafó por $54 millones y lloró ante el fiscal
    1

    Solo rindió 13 materias: la historia del falso abogado que estafó por $54 millones y lloró ante el fiscal

  2. Salió del taller con un auto valuado en 180 mil dólares, se quedó en la Panamericana y lo chocaron
    2

    Salió con un Mercedes valuado en US$ 180.000, perdió una rueda en la Panamericana y lo chocaron

  3. La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará
    3

    La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará

  4. Salió campeón con Boca y hoy está irreconocible: el cambio de look que impactó a todos
    4

    Salió campeón con Boca Juniors y hoy a los 46 años está irreconocible: el cambio de look que impactó a todos

Cargando banners ...