En una semana donde el calor será la constante en el clima en Buenos Aires, muchas personas se preguntan cómo comenzará el pronóstico del tiempo el 2026: el Servicio meteorológico Nacional (SMN) prevé una baja de algunos grados de la máxima, pero el calor no se extinguirá.

Clima de Año Nuevo 2026: así estará la cena en AMBA, según el SMN

Cómo estará el clima en Fin de año Windy

Según el SMN, esta semana el tiempo rondará los 30°C de máxima en Buenos Aires. En particular, emitieron los siguientes detalles para cada día de esta semana de Año Nuevo:

El lunes 29 de diciembre continuará el calor, con mucho sol y cielo mayormente despejado durante el día; la temperatura máxima podría alcanzar los 32 °C o un poco más, con vientos leves del este y humedad moderada.

El martes 30 de diciembre se mantendrá la ola de calor, con cielo mayormente soleado y temperaturas muy altas, con una máxima cercana a los 33°C, sin lluvia pronosticada.

El miércoles 31 de diciembre será otra jornada muy calurosa y mayormente soleada, con temperaturas máximas podrían alcanzar los 38°C. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, ideal para los festejos de fin de año, sin lluvia esperada en Buenos Aires.

El jueves 1° de enero se mantendrá el calor, aunque con temperaturas máximas algo más bajas, en los 30°C.

El viernes 2 de enero será un día mayormente nublado, con una máxima alrededor de los 32°C, vientos leves y sin lluvia esperada para la Ciudad de Buenos Aires.

Calor en la Ciudad de Buenos Aires Hernan Zenteno

Alertas climatológicas en la Argentina

Aunque el calor es y será marcado en Buenos Aires, el organismo nacional del clima no emitió ninguna alerta.

En cambio, hicieron comunicados por tormentas en varias provincias: Salta, San Juan, Misiones y otras zonas del norte y centro del país. En esas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento de alta velocidad.​ Hay alerta amarilla en esas regiones.

Para Buenos Aires, en cambio, no hay alerta por lluvias o tormentas, pero sí se recomienda extremar las precauciones por el calor intenso, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En este sentido, el SMN aconseja distintos puntos para que la población no sufra consecuencias debido a las altas temperaturas. Consejos como mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas más calurosas, usar ropa ligera y colores claros, y prestar especial atención a los grupos más vulnerables durante esta ola de calor.

Qué tener en cuenta por el calor Hernan Zenteno

Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor