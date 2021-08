Está varada en México y necesita volver para operarse porque sufrió un accidente

“Estaba en mi mejor momento, había llegado hace menos de un mes al voluntariado en Cancún, una de las mejores experiencias de mi vida, cuando todo se fue por la borda. Me quedé en el mismo hostel donde la fiesta seguía estando, pero para mí ya no había fiesta”, dice Sofía Rame, varada en su habitación de hotel en Ciudad de México, a casi dos meses del accidente en su pierna que terminó su sueño de bailarina.

La porteña de 28 años se había ido a probar suerte en mayo pasado a las costas de Quintana Roo, pero un problema con un huésped del alojamiento en el que trabajaba la obligó a tener que volver a la Argentina. “Una persona en el hostel me pidió sacarse una foto. Me alzó, como recién casados, y me tiró. No sé si fue intencionalmente, pero empezó a jugar conmigo en el aire, sin mi consentimiento”, recuerda.

Todo pasó en pocos minutos, en la noche del 26 de junio. Ya en el suelo, Rame no notó la gravedad del accidente hasta que vio su pie torcido. Cuando se dio cuenta, no podía caminar. A las horas, ya había sido operada y tenía en su cuerpo una placa, siete tornillos y dos clavos.

Sofía Rame viajó a Cancún para participar de un voluntariado, que se interrumpió al mes de haber llegado

“Tenía fractura de peroné, parte de la tibia y los ligamentos rotos. Yo no puedo apoyar el pie porque se puede romper de nuevo, primero me tienen que sacar el clavo”, explica, y detalla que necesita volver al país para su segunda cirugía, ya que no puede costearla en el exterior. El hostel se encargó de la primera operación, mientras que ella pagó los tratamientos de kinesiología.

A causa del limitado cupo para el ingreso al país, de 1700 personas, el vuelo que Rame tenía programado para el 9 de agosto fue cancelado ese mismo día. “A México me vine con un pasaje de vuelta que no pensaba usarlo”, se lamenta.

Rame consiguió tomar el primer tramo de su vuelo a Buenos Aires, con escala en Ciudad de México. Nunca se imaginó que iba a tener que quedarse ahí porque, al querer embarcar a su último viaje con destino a la Argentina, se enteró, ese mismo día, que había sido cancelado.

Ahí empezó lo peor. Varada en una ciudad sin conocidos y con muletas, tuvo que resolver dónde quedarse. La aerolínea Aeroméxico no se hizo cargo de los gastos de hospedaje porque se trataba de una disposición del Gobierno, no de una demora suya.

La cirugía a la que se sometió en México fue costeada por el hostel en el que trabajaba

“Me quedé sola. En el hostel tenía a mis amigos que me ayudaban. Hablé con Cancillería y con el consulado en México. Me encontraron una pensión, pero tenía muchas escaleras. Después de caerme una vez, decidí irme a un hotel, donde los empleados me ayudan a hacer las compras”, dice la bailarina, que espera poder abordar el vuelo que tendría programado el 1° de septiembre, porque, según ella, “la palabra ‘confirmado’ no existe en la Argentina.

“¡Ayudanos a que Sofi vuelva a casa!”, dice la petición de la plataforma Change.org, que crearon dos amigas de la secundaria de Rame para colaborar con su regreso. Ella, en tanto, espera en su habitación de hotel para poder ser operada en Buenos Aires. “Intento verle el lado positivo, no voy a estar llorando”, comenta la bailarina desde México, con la idea de llegar a la Argentina en mes próximo.