"Aunque tengo pensado ir en marzo, optaría por no viajar, ya que el aislamiento obligatorio no solo es costoso, sino un desperdicio de tiempo", dijo Serena Terzolo, de 23 años

Sorpresa, incertidumbre y hasta la posibilidad de cancelar el viaje. Así reaccionaron los turistas argentinos que planeaban viajar a los Estados Unidos en los próximos días al anuncio del presidente Joe Biden de exigir a todo aquel que ingrese a ese país que cumpla con una cuarentena de, al menos, siete días. Si bien la medida aún no entró en vigor, el presidente norteamericano les dio un plazo de dos semanas a las agencias federales para que la implementen.

Una de esos turistas es Lucía Ghinghis, de 26 años. La joven, al enterarse de la noticia, decidió que volverá a cambiar la fecha de su pasaje a Miami. "En principio me iba en marzo del año pasado, pero lo cambié varias veces. Ahora con este anuncio, vuelvo a cancelar el viaje. Me parece un gasto de dinero enorme pagar alojamiento para estar aislada. Además, estoy escuchando de mucha gente que viaja, que se contagia ahí, y tiene que hacer cuarentena nuevamente. Tenía dudas del viaje porque me daba miedo que cerraran las fronteras de la Argentina y que no pueda regresar, pero con esta medida ya estoy segura que no iré", señaló.

Para Serena Terzolo, de 23 años, la medida ayudará a la disminución de casos de coronavirus, pero, también está pensando en cancelar su viaje. "Aunque tengo pensado ir en marzo a Estados Unidos, optaría por no viajar, ya que el aislamiento obligatorio no solo es costoso, sino un desperdicio de tiempo a la hora de programar un viaje. Igualmente, la medida me parece justa porque los aeropuertos son un lugar donde hay una constante aglomeración de personas de distintos destinos. Esto ayudaría a prevenir nuevos casos, con el costo de reducir la posibilidad de que los turistas vayan", explicó.

La opinión de Rocío González, de 24 años es distinta por el motivo de su viaje. "No voy a cancelar mi pasaje, porque no voy a recorrer, sino que voy a visitar a mi familia a Florida. Además, trabajo como freelance y puedo hacer todo desde ahí. Si me estuviese yendo por vacaciones, creo que sí cancelaría el viaje. Pero como voy a estar en la casa de mis primos, y ni siquiera tengo que pagar alojamiento, voy a ir igual", compartió. Además, sostuvo que le parece mejor esta medida antes que cerrar las fronteras, como están haciendo otros países.

El impacto sobre el turismo

Noemí Sterni, propietaria de la agencia Súbito Viajes, explicó que es probable que la medida sea transitoria. "De todos modos me perjudica mucho, ya que Estados Unidos, y sobretodo Miami, es un destino que los argentinos eligen con frecuencia. Creo que mucha gente va a suspender su viaje porque nadie irá allá, en este momento, a hacer cuarentena. Es un desastre". Por otro lado, indicó que es probable que más adelante vayan acortando los días de aislamiento, "de a poco, como hicieron con Nueva York: antes eran siete días, después tres".

Siguiendo la misma línea, Mónica Akian, de AKZA Servicios Turísticos, definió el anuncio como perjudicial para el sector. Y agregó: "Los únicos destinos que veníamos vendiendo eran Punta Cana, Cancún y Estados Unidos. Europa se redujo mucho porque es invierno, y por el toque de queda y las medidas que fueron tomando. Ahora, por esto, se nos vuelve a reducir la actividad. A menos que sea por algo puntual, la gente no va a viajar. Hay que ver qué pasa en cada estado. En Miami, que a los argentinos les gusta, habían agregado la medida del PCR, y ahora esto: es un freno más".

