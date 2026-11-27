El pueblo bonaerense de Rauch vive horas dramáticas luego de que cerca de 200 personas fueran afectadas por la desaparición de un día para el otro de una empresa que prometía dinero a cambio de cumplir con tareas sencillas de forma remota. La aplicación de la respectiva compañía cerró sin previo aviso y ahora los vecinos temen por una estafa piramidal.

La preocupación y el miedo entre los damnificados comenzó el sábado pasado, cuando muchos de ellos ingresaron a la aplicación para recolectar el dinero que habían logrado acumulae durante el mes y encontraron que la app había dejado de funcionar. Los usuarios ni siquiera habían podido ingresar a sus cuentas, según consignó el medio local La verdad de Rauch.

La empresa apuntada había aparecido hace aproximadamente un año con una premisa muy sencilla: a cambio de puntuar con estrellas unos 10 paisajes, el usuario recibía una suma de dinero.

El caso se regiatró en el pueblo de Rauch

La aplicación fue creciendo a raíz de coordinadores locales y de la atractiva propuesta, que recompensaba a aquellos que recomendaban a otros vecinos.

Mensualmente, las personas más activas podían recibir cerca de $30.000, además de participar de sorteos y recibir hasta $6.400 por recomendar a nuevos participantes.

Se entregaban además $35.900 a aquellos que extendieran la propuesta a alguien que posteriormente alcanzara en la aplicación la categoría denominada “S1″.

Durante meses, no hubo quejas ni contratiempos. Aquellos que se sumaban completaban sus tareas y adquirían el dinero correspondiente a fin de mes.

Pero en el último tiempo la empresa detrás de la compañía comenzó a pedir inversiones para que los usuarios siguieran participando y accedieran a determinados beneficios.

“Yo invertí con mi esposa $1,5 millones. La verdad que es una cifra importante, de la que no tenemos respuestas”, contó un vecino en diálogo con La verdad de Rauch.

La empresa desapareció de un día para el otro

Y añadió: “Ingresé porque me hace falta el dinero y porque tengo conocidos que desde mayo que vienen trabajando. Invertí $360.000 y no pude recuperar nada porque soy nueva en este tema”, declaró otra de las damnificadas.

Finalmente, el sábado pasado la aplicación dejó de funcionar sin pagar lo que correspondía por el último mes, con todas las inversiones correspondientes en su poder. Por el momento no hubo respuesta pero tampoco una denuncia judicial.

Siglas y un misterio

En su descripción, la empresa había detallado que se había fundado el 17 de septiembre de 2021 y que contaba con sede en Denver, en Estados Unidos. Sus siglas eran NRS.

Por su parte, el fiscal especializado en ciberdelitos Lucas Moyano instó a los vecinos afectados a radicar la denuncia para que pudiera comenzar una investigación, al afirmar que lo más probable es que exista una organización criminal detrás del caso.

“No estamos ante un delincuente, sino ante una organización criminal que muchas veces es compleja”, manifestó Moyano.