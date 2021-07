“Están ansiosos”: en los geriátricos bonaerenses, está todo listo para que los residentes reciban visitas

A partir de hoy los residentes de los geriátricos de la provincia de Buenos Aires podrán recibir visitas. Desde marzo del año pasado que las autoridades sanitarias tenían prohibido el ingreso de los familiares a las residencias, aunque algunos establecimientos admiten que, para salvaguardar la salud emocional de los adultos mayores, ya permitían el acceso a parientes, aunque no estuviera contemplado dentro del protocolo. En la Ciudad, desde octubre pasado están habilitadas las visitas en este tipo de instituciones.

Alberto Perrone, director médico del geriátrico Sol de Otoño, en Martínez, señala que ya recibieron llamados de muchos familiares para reservar un turno y poder reencontrarse con su ser querido. “No estaban permitidas las visitas presenciales, solo se podía ver a los residentes a través de un vidrio. Lo que pide el protocolo es que no sean más que dos personas a la vez. En los lineamientos que envió el Ministerio de Salud bonaerense no dice que los visitantes deben estar vacunados. Algunas residencias de todos modos van a pedir un certificado de vacunación, pero nosotros no, porque muy poca gente cuenta con el esquema de vacunación completo”, describe Perrone, que forma parte de la Cámara Argentina de Residencias para Personas Mayores (CARPPEM).

Hoy habilitaron las visitas en los geriátricos de la provincia de Buenos Aires; desde marzo que los residentes no podían tener una encuentro con sus familiares. Geriátrico Sol de Otoño, en Martínez Gentileza: Alberto Perrone

Y agrega: “Ahora ya estamos entregando los primeros turnos, porque la gente quiere venir, está ansiosa. Algunos durante el año sí pudieron verse, pero solo porque el residente tuvo que ir a un médico por fuera de la institución acompañado por un familiar y luego, al regresar, debía cumplir un aislamiento de 14 días”.

Nuevo protocolo

Respecto de las salidas de los residentes, ahora el protocolo indica que los que hayan completado el esquema de vacunación hace más de 15 días podrían reingresar a la residencia sin que atraviesen una cuarentena preventiva. Aunque sí deberán aislarse si estuvieron en una reunión de siete o más personas en un espacio cerrado. Mientras que los que no tienen las dos dosis, tendrán que aislarse 10 días luego de cualquier salida.

Gentileza: Alberto Perrone

María Laura Konopacki dirige la residencia geriátrica Las Lilas, en Mar del Plata. Celebra que llegó este momento tan ansiado por los residentes. Afirma que serán muy estrictos con los protocolos y que pedirán que los familiares que ingresen cuenten con el esquema de vacunación completo. “Tendrán que traer el certificado. Sé que ese es un tema delicado, porque la vacuna no es obligatoria, pero muchos de nuestros residentes no cuentan con un sistema inmune sólido más allá de que estén vacunados, y un contagio puede ser complicado. Además, como también lo hacemos con los que trabajan acá, les tomaremos la saturación, la temperatura y les vamos a rociar alcohol. Y, si es posible, que ingresen con un barbijo N-95 o los desarrollados por el Conicet”, indica.

Ella recuerda que durante este año y medio de pandemia los familiares solo pudieron ver a sus seres queridos a través de una ventana, pero resalta que todos comprendían que eso era para resguardar la salud de los residentes. Ahora espera que las condiciones meteorológicas acompañen para que puedan concretar los encuentros al aire libre, de lo contrario, dice que cuentan con un espacio para recibir a las visitas y al mismo tiempo mantener la distancia prudencial y el lugar ventilado.

“Todavía no recibimos muchos llamados, pero iremos pactando los turnos. El protocolo indica dos personas máximo, con distancia de dos metros y en lugares ventilados. Todos deben tener el barbijo puesto en todo momento. Ya hace tiempo que esperábamos este momento, que es muy importante para todos, pero no tenemos que perder de vista todas las medidas preventivas”, concluye Konopacki

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project