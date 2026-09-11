Estas son las 15 ciudades más grandes del mundo: ¿en cuáles estuviste?

Cuando se habla de las ciudades más grandes del mundo, es común pensar en Nueva York, Londres o París. Sin embargo, el ranking de las Naciones Unidas para 2025 presenta un panorama diferente y coloca en los primeros lugares a enormes urbes de Asia, América Latina y África que concentran decenas de millones de habitantes. La medición toma como referencia la población de cada aglomeración urbana y no únicamente los límites administrativos de una ciudad, lo que permite realizar una comparación más uniforme entre distintos países. El resultado deja varias sorpresas y muestra hasta qué punto ha crecido la población en los grandes centros urbanos durante los últimos años. Descubre cuáles son las 15 ciudades más pobladas del planeta, en qué posición se encuentran y cuántas personas viven actualmente en ellas.

¿Cómo se determinó cuáles son las ciudades más grandes?

La cantidad de habitantes puede variar según el territorio que se tome como referencia. Por ello, Naciones Unidas aplicó para 2025 una definición armonizada de aglomeración urbana, con el objetivo de comparar ciudades bajo una misma metodología y reducir las diferencias provocadas por fronteras administrativas. El dato principal corresponde a la población del continuo urbano, no únicamente a quienes residen dentro de los límites oficiales del municipio.

Este criterio es importante porque una ciudad puede registrar cifras distintas si se consideran sus límites municipales, metropolitanos o funcionales. La densidad, la estructura por edades y el ritmo de crecimiento modifican las necesidades de vivienda, empleo, transporte y servicios públicos. Desde la educación financiera, estos factores también se relacionan con vivienda, oportunidades laborales y pensiones, según explica la red social @proyectoedufinet.

Yakarta (Indonesia)

¿Cuáles son las 15 ciudades más grandes del mundo?

El listado de Naciones Unidas está encabezado por Yakarta y Ciudad de México cierra el grupo de las 15 primeras. Las posiciones y poblaciones son:

Yakarta, Indonesia | 41,6 millones

Daca, Bangladés | 36,6 millones

Tokio, Japón | 33,4 millones

Nueva Delhi, India | 30,2 millones

Shanghái, China | 29,6 millones

Guangzhou, China | 27,6 millones

El Cairo, Egipto | 25,6 millones

Manila, Filipinas | 24,7 millones

Calcuta, India | más de 22,5 millones

Seúl, Corea del Sur | 22,5 millones

Karachi, Pakistán | 21,4 millones

Mumbai, India | 20,2 millones

São Paulo, Brasil | 18,9 millones

Bangkok, Tailandia | 18,2 millones

Ciudad de México, México | 17,7 millones

¿Qué sorpresas deja este ranking de grandes urbes?

La lista muestra que la idea habitual sobre las ciudades más grandes puede ser engañosa. Nueva York aparece en el puesto 22, mientras Londres se ubica en el 33, por lo que ninguna forma parte de las 15 primeras. En el extremo superior destaca Yakarta, que supera los 40 millones de habitantes y ocupa el primer lugar. Daca queda segunda con 36,6 millones, seguida por Tokio, con 33,4 millones.

La clasificación permite dimensionar la escala de estas concentraciones urbanas, pero el número total de habitantes no explica por sí solo cómo funciona cada ciudad. Su tamaño ayuda a entender los retos que enfrentan sus habitantes cada día.