“Estoy encerrada, con miedo”: habló la abogada santiagueña sancionada en Brasil por hacer gestos racistas

SANTIAGO DEL ESTERO.- El apellido Páez viene ubicándose en el centro de la polémica en esta provincia desde hace un par de meses y ayer tuvo trascendencia internacional cuando se conocieron las imágenes de la abogada e influencer santiagueña, Agostina Páez, haciéndole gestos racistas a un grupo de empleados brasileños de un bar en una calle de Ipanema, en Río de Janeiro.

En el video se la ve a la abogada imitando a un mono con movimiento típico, que muchas veces se le vio a hinchas de clubes argentinos cuando enfrentan a equipos de Brasil por la Copa Libertadores o la Sudamericana. Mientras hacía estos gestos y también sonidos como los que emiten estos animales, Páez era llevada por sus amigas casi a los empujones, sacándola del lugar.

Tras los hechos, la joven de 29 años dialogó con el diario digital santiagueño Info del Estero y confesó estar “angustiada y con miedo”, al tiempo que reconoció que su accionar “fue un error” y que “no debería haber reaccionado así”.

Agostina Páez realizó movimientos que fueron considerados racistas contra el personal de un bar en Brasil

En su relato paso a paso de los acontecimientos, la abogada santiagueña indicó que esto sucedió en la noche del viernes en un boliche de Ipanema, mientras compartía con unas amigas y al momento de retirarse, luego de haber abonado con una billetera virtual, los encargados del boliche no las dejaban irse.

“No nos dejaban ir, nos habían recargado tragos y otras cosas a cada una, sin que los hayamos consumido o pedido. En ese momento, al sentirnos estafadas nos empezamos a quejar y decirles que no habíamos pedido esas cosas, pero decidimos pagarles”, afirmó.

Páez asegura que los empleados de este boliche comenzaron a burlarse de ellas y que, al terminar de efectuar el pago y cuando ya se retiraban, comenzaron a tocarse sus partes íntimas “como insinuando que algo nos iba a pasar, se reían mientras nos grababan y ahí es que tengo esa reacción malísima. No debería haber reaccionado así”.

Agostina Páez, abogada e influencer

El dato que dio Páez a Info del Estero es que menos de 24 horas después del hecho le llegó una citación a través de WhatsApp, de la que primero sospechó, creyéndola falsa, pero aun así decidió ir a una comisaría. “Me explicaron todo y contraté a un abogado aquí en Brasil que ya ha pedido las cámaras”, indicó.

Según su defensor, de no haber actuado rápidamente desde que le llegó la notificación, habría quedado detenida, pero aun así le colocaron una tobillera electrónica, ya que ella misma explicó “en Brasil es grave el delito de discriminación y racismo, por eso pasa todo esto”.

Al mismo tiempo, Páez relató que vive una profunda angustia y que se vio obligada a borrar sus redes sociales por los insultos y amenazas de brasileños: “Estoy encerrada, con miedo”.

La agencia de viajes que trasladó a Agostina Páez y para quien esta abogada suele realizar contenido emitió un comunicado repudiando lo ocurrido y despegándose de la auxiliar del derecho, al mismo tiempo que informó que dio de baja todo el contenido realizado por ella.

Viralización

La cadena O’Globo fue el primer medio en difundir la información, pero el sitio local Info del Estero fue el que descubrió que se trataba de la abogada Agostina Páez, de fuerte presencia en la redes sociales Instagram y TikTok, con miles de seguidores. El video se viralizó rápidamente en la provincia y luego se extendió a todo al país.

Agostina es hija de Mariano Páez, un empresario local que permaneció detenido varias semanas por una denuncia de violencia de género cometida contra de su pareja, la también abogada de apellido Budán, quien hace algunas semanas en el programa de streaming local “La Mañana de Info” lloró en cámara relatando la violencia que recibía de Páez padre.

La justicia santiagueña dispuso no solo la detención del hombre, sino además que lleve, ahora en libertad, tobillera electrónica y una prohibición de acercamiento a Budán. Sin embargo, indignó a los santiagueños que a los pocos días de ser liberado y del reportaje de Budán se los vio juntos, cenando, haciendo posteos en redes sociales sobre su reconciliación y hasta protagonizaron un accidente en pleno centro santiagueño cuando chocaron su BMW contra otro vehículo.

Agostina, en medio de la detención de padre, grabó videos en contra de Budán, acusándola de hostigamiento a ella y su hermana, los cuales se volvieron virales rápidamente.