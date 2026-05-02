Por dónde pasan Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026

Este sábado se enfrentan Central Córdoba y Boca en la fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, la última de la etapa regular. El local ya no tiene chances de clasificarse a octavos de final y el visitante ya tiene su lugar asegurado. Juegan en el estadio Único Madre de Ciudades a partir de las 16.15, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Ferroviario, que viene de empatar 0 a 0 con Lanús, se mantiene en el decimotercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con 16 puntos al igual que Gimnasia de Mendoza y Platense, pero ambos lo superan por diferencia de gol o, en el caso del Lobo mendocino, por tener más tantos a favor. Ya no tiene posibilidades de clasificarse a octavos de final, por lo que será su último partido en este semestre.

Central Córdoba se quedó sin chances de meterse en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 Nacho Amiconi - Fotobaires

El xeneize, por su parte, está segundo en la clasificación general del Grupo B con 27 unidades al igual que Vélez, al que supera en el primer criterio de desempate. En la última jornada goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia con goles de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Ya se metió entre los 16 mejores del Apertura, pero recientemente perdió una racha de 14 partidos consecutivos sin derrotas al perder 1 a 0 con Cruzeiro, como visitante, en la Copa Libertadores.

En el último enfrentamiento entre ambos, por el Torneo Clausura 2025, empataron 2 a 2 en la Bombonera.

Central Córdoba vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 16.15 (horario argentino) en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Central Córdoba : Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya.

: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez.