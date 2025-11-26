Ayudó en Cromagnon y tuvo un entredicho con Torrendell: quién es Flavia Terigi, la nueva directora de Educación bonaerense

Es un dato que no figura en su currículum, y que pocos conocen, pero que le vale el respeto de sus colegas, más allá de la posición política o académica. El 30 de diciembre de 2004, cuando comenzó el incendio que terminó en la tragedia de República de Cromagnon, que dejó 194 muertos, la hoy designada directora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, estaba a pocas cuadras del lugar. En ese entonces, era subsecretaria de Educación porteña, la número dos de Roxana Perazza, en los años de Aníbal Ibarra como jefe de gobierno.

Cuando escuchó las noticias y supo lo que estaba pasando a pocas cuadras de su departamento, no lo dudó y corrió hasta aquella esquina de Once. Pasó la noche sacando gente y acompañando heridos hasta el Hospital de Clínicas. Muchos dicen que fue la única funcionaria de la gestión de Ibarra presente en el lugar. “Ese dato habla de cómo es ella, una persona muy recta y muy solidaria”, apunta un colega.

Para asumir su cargo como máxima autoridad educativa de la provincia de Buenos Aires –su pliego fue enviado ayer a la Legislatura provincial- dejará su función de rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que ocupa desde 2022, cuando se convirtió en la segunda mujer en ese cargo. Tiene 62 años. El currículum oficial que aportan desde esa casa de altos estudios, indica que se graduó de la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires en la década del 80, que hizo un máster en Ciencias Sociales en Flacso, y que se recibió como doctora en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid.

No son pocos los que creen que la llegada de Terigi a Educación de la provincia podría abrir otro tipo de diálogo con el gobierno nacional, ya que, aunque se encuentran en las antípodas ideológicas, el propio secretario de Educación de la Nación Carlos Torrendell ha manifestado públicamente en varias oportunidades su respeto hacia Terigi, de quien dijo que siempre le pareció “una persona muy seria”.

Flavia Terigi asumirá en reemplazo de Alberto Sileoni Gentileza

De hecho, en los días previos a la primera y multitudinaria marcha universitaria del 23 de abril de 2024, los rectores que integraban el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entre ellos, Terigi, emitieron un comunicado para repudiar las declaraciones de funcionarios nacionales sobre la existencia de alumnos fantasma en las universidades del conurbano.

En una entrevista televisiva, le consultaron a Torrendell sobre este pronunciamiento y apuntó que le sorprendía que Terigi hubiera participado, porque le parecía una “académica seria, a quién respeto”. Sin embargo, estas palabras fueron interpretadas por los rectores como una forma de desacreditar a los demás directivos. Y encendieron más el rechazo. Aunque existieron interlocutores que intentaron aclarar las cosas, el diálogo entre Terigi y Torrendell quedó en cortocircuito. De todas formas, el propio secretario se encargó de reiterar el respeto que le tiene.

“Ella es una persona muy amena, muy respetuosa, cero fanática. Yo pertenezco al radicalismo y ella es todo lo contrario, pero hemos tenido un excelente diálogo siempre, es muy firme en sus convicciones”, indicó Víctor Morinigo, expresidente del CIN, y exrector de la Universidad Nacional de San Luis, recientemente elegido diputado nacional. “Nosotros desde el CIN, salimos a aclarar que había un desconocimiento con respecto a que el dinero a las universidades no iba asignado en función de la cantidad de estudiantes, y ahí Torrendell dijo:´me extraña mucho que Terigi se preste a eso porque es una persona seria´. O sea, la quiso distinguir, pero terminó tildando a los rectores como mentirosos”, explicó.

“Yo he compartido reuniones con ella, en las que Alejandro Álvarez [subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación] ha tenido palabras muy fuertes y hasta descalificativas para Flavia y ella siempre le ha contestado con mucha altura y respeto”, agrega Morinigo.

También hay quien recuerda algunas posiciones intransigentes de Terigi, quien reemplazará a Alberto Sileoni en el cargo, con el Gobierno. Por ejemplo, durante el primer encuentro del Consejo Nacional de Educación que convocó Torrendell al comienzo de su gestión. “Ella tomó la palabra para decir que estábamos en una dictadura militar”, señaló una fuente presente en la reunión. Y agregó que Torrendell le respondió sin entrar en esa discusión. “Es una persona de convicciones, pero algo rígida en sus expresiones. No es una gran dialogadora”, añadió la fuente.

Una posición similar sostuvo Terigi, como rectora, cuando firmó una carta de los rectores de las universidades nacionales, oponiéndose a la candidatura de Javier Milei como presidente.

Las primeras experiencias de Terigi en la educación fueron como docente de primaria y también de secundaria. Durante los años 90, fue funcionaria de segunda línea del menemismo, dirigió dentro del Ministerio de Educación, un programa de formación docente. Silvina Gvirtz y Gabriela Diker son algunos de los referentes de su generación con quienes mantiene afinidad académica.

Concepto

Desde el punto de vista de la política educativa, Terigi está a favor de que los chicos no repitan de año, tema sobre el que tiene una posición académica definida. Desde su aporte a la investigación, se dedica a temas de enseñanza y aprendizaje. Uno de los conceptos más relevantes de su trabajo es la “monocronía de los aprendizajes”, en el que cuestiona que todos los chicos aprendan de la misma forma, al mismo tiempo y con los mismos resultados. A partir de esta idea, impulsó el término “cronosistema escolar”, que busca poner en cuestión el concepto de sobreedad como indicador de eficiencia interna del sistema escolar. “No es una persona que piense la política educativa desde el lado de la organización, sino desde desde el de la enseñanza”, apuntan quienes la conocen.

​Terigi también se desempeña como profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde dirige un proyecto de investigación sobre el aprendizaje de contenidos numéricos en los plurigrados rurales. Además, desde 2014 asesoró e impulsó la creación de la escuela secundaria de la Universidad General Sarmiento.