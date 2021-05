Éxodo en pandemia: Sacaron la ciudadanía europea y ahora ayudan, gratis, a otros argentinos

“Me confirmaron la ciudadanía. ¡Desde el 2016 estoy deseando este momento! Gracias a este grupo pude conseguir turno y aclarar mis dudas. Gracias a todos los que ayudan sin recibir nada a cambio. ¡Feliz! ¡Soy italiana!”, dice un post en el grupo de Facebook Ciudadanía Italiana CABA. Todos los miembros de esta comunidad aplauden y festejan con emojis y palabras de aliento. Pero el mensaje no dura por mucho tiempo en la cabecera del grupo: rápidamente surgen preguntas de otros miembros que quieren lograr el mismo objetivo y estas palabras se pierden dentro del muro. Seguramente en unos días, entre mensajes y consultas, aparecerán nuevos agradecimientos y festejos de la comunidad, porque ese es el espíritu de este tipo de grupos: pedir ayuda y ayudar.

Quienes lo han intentado saben que tramitar la ciudadanía italiana y española en la Argentina es complicado. Y mucho más en plena pandemia. No basta solo con conseguir el turno del Consultado, hay que lidiar con las citas que se postergan y los documentos que en muchos casos hasta deben rastrarse incluso en el exterior. Por eso, cada paso es un logro que los integrantes de este tipo de grupos festejan virtualmente. Es tan pero tan engorroso que hace unos meses, incluso, algunos argentinos directamente decidieron tomar un avión hacia Europa para poder acortar los plazos.

Seguime que te ayudo

Pero para no sentirse tan solo en este camino hacia la ciudadanía, hay grupos de Facebook que pueden ser de gran ayuda. Basta con hacer una búsqueda en esta red social para encontrar gran cantidad de páginas y grupos de argentinos “emigrando” hacia diferentes ciudades del mundo o algunas que se dedican a brindar consejos para obtener la ciudadanía española o la italiana, principalmente. Aunque podemos toparnos con algunas páginas que tienen un objetivo lucrativo, la mayoría de estos grupos surgen con el fin de ayudar a otros compatriotas que quieren saber, en primer lugar, si tienen chances de obtener la ciudadanía europea y, luego, cómo hacerlo.

Entre ellos se destaca Ciudadanía Italiana CABA. “Mi papá tenía la ciudadanía italiana y hace seis años quise empezar a averiguar cómo hacer para sacarla. Ingresé a la web del Consulado y encontré que, en primer lugar, debía obtener un turno. Ese fue la primera gran piedra con la que tropecé ya que el sistema del Consulado de Buenos Aires se habilita en determinados días de la semana y suele colapsar debido a la gran cantidad de personas que quiere sacar turno en el mismo momento. Me llevó días, meses y muchas veces estuve a punto de bajar los brazos porque no lo conseguía. Necesitaba saber imperiosamente si a otras personas les pasaba lo mismo. Si alguien lo había conseguido, si el sistema efectivamente funcionaba”, resume Gonzalo Favini, de 30 años, ingeniero industrial y creador el grupo Ciudadanía Italiana CABA.

Un día Favini encontró la página de Facebook del Consulado de Italia en Buenos Aires y vio que entre los comentarios de estas publicaciones varios usuarios escribían que tenían este mismo inconveniente. Ahí mismo otras personas les explicaban cómo lo habían conseguido y los alentaban por seguir intentando. “Se generaban charlas en publicaciones que no tenían nada que ver con los trámites y era complicado seguir el hilo. Fue en ese momento, el 16 de febrero de 2016, cuando decidí crear un grupo de Facebook específico para que podamos charlar y donde la gente pueda informarse. La premisa es que todos los aspirantes a tramitar la ciudadanía italiana podamos contar con un espacio de intercambio de información cien por ciento colaborativo. Pero no permitimos que se ofrezcan servicios de gestoría a cambio de una pretensión económica. Ese fue el espíritu y clave del éxito del grupo”, agrega.

Con el paso de los años el grupo fue creciendo y hoy se reciben más de 1200 solicitudes mensuales de ingreso al grupo y cientos de publicaciones por día. “Por eso hoy me apoyo y valoro mucho la ayuda de las moderadoras del grupo. Son personas que están casi desde el inicio del grupo y dedican mucho tiempo para responder preguntas y ayudar a la gente. Ese espíritu colaborativo que ellas dan lo contagian, porque cada vez que una persona avanza en su trámite también quiere ayudar al resto. Hoy ya contamos con 66.800 miembros. Gracias a este grupo muchas personas han podido obtener su ciudadanía sin necesidad de contratar un gestor”, dice, con orgullo, Gonzalo.

“Yo empecé los trámites de ciudadanía en el año 2007, por pedido de mis hijos. No tenía información así que fue muy difícil, tuve muchos contratiempos y buscando en Internet llegué al grupo Ciudadanía Italiana en CABA. Cuando ingresé a este grupo eran 2300 personas. Aquí me ayudaron, me dieron datos los que tenían sus trámites más avanzados, me asesoraron hasta que logré sacar la ciudadanía de mis hijos y la mía. Ahora yo soy una de las cinco moderadoras que ayuda a quien lo necesite”, cuenta Liliana Pontoriero.

Lo más difícil a la hora de moderar es que no se “cuelen” gestores. “Este grupo no tiene un fin lucrativo, por eso no queremos que nadie ofrezca sus servicios. Además, perdemos mucho tiempo leyendo las consultas antes de publicarlas. Las administradoras no somos amigas, ni siquiera nos conocemos personalmente, pero trabajamos en equipo de manera fantástica. A mí me encanta explicar, tengo paciencia y brindo la contención necesaria para que no bajen los brazos. Es muy lindo lo que pasa, porque las personas después te lo agradecen y a veces hasta terminás teniendo una relación de amistad”, relata Liliana.

Sobre el nombre de este grupo el creador explica que si bien dice “CABA” se reciben consultas de todo el territorio argentino por la magnitud que adquirió, pero no quiso cambiar el nombre porque ya es reconocido de esa manera.

A España

Otra página que ha crecido mucho en los últimos meses es “Argentinos emigrando a España (oficial)”. Su creador, Pablo Alejandro Vallerini, de 58 años, nació en Bariloche y, en 2014, se fue a vivir a Valencia, España. “Estoy casado con una española. Vivíamos en la Argentina, pero me cansé de la situación del país así que nos mudarnos a España. Cuando empecé a realizar los trámites encontré mucha información desactualizada o, incluso en páginas oficiales. Era complejo encontrar los datos que necesitaba. Para ayudar a otras personas que estaban pasando por la misma situación armé este grupo de Facebook. Algunos dicen que soy estricto, pero no tolero que se fomente la ilegalidad, ni acepto que se publiquen servicios, ni publicidades. Es necesario tener cuidado porque hay muchos estafadores que se aprovechan de la gente. La idea es ayudar a las personas a irse legalmente. Debo aclarar que no estoy solo en esta tarea, hay tres moderadoras que me ayudan a controlar los comentarios. Si son agresivos o xenófobos los eliminamos”, señala Alejandro. Y agrega que le asombra la gran cantidad de argentinos quieran irse del país. “El grupo creció mucho, ya tenemos 99.400 miembros”, destaca.

Entre las consultas más habituales que hacen en su grupo, el barilochense cuenta que suelen preguntar qué posibilidades tienen de sacar la ciudadanía italiana o española y piden recomendaciones sobre ciudades españolas donde vivir. “En esos casos les consultamos qué clima les gusta y qué trabajo quieren realizar. También preguntan qué trabajos son los más solicitados en España para poder venir preparados. Otros indagan en cómo invertir y en qué. Muchos, también, quieren saber cómo transferir dinero a España cuando, por ejemplo, venden su casa”, revela.

Termómetro de ánimos

Estos grupos son, también, un termómetro de lo que les está pasando a los argentinos. Lo cierto es que cada vez más compatriotas buscan obtener la ciudadanía y el pasaporte europeo para irse del país, algunos impulsados por la crisis económica y la falta de seguridad, y otros para buscar nuevas oportunidades laborales o crecimiento profesional. Según cuenta el fundador de Ciudadanía Italiana CABA, en el último año se recibieron más de 20.000 solicitudes. En cuanto a los miembros, revela que el 62% son mujeres, 38% hombres, y la mayoría de ellos tienen entre 25 y 34 años.

“Si bien nuestro grupo tenía un crecimiento sostenido de entre 800 y 1100 miembros nuevos por mes, a partir de las PASO, en la Argentina, se empezó a incrementar notablemente. Empezamos a tener entre 2000 o 3000 nuevos miembros por mes. Y a partir de fines de enero del 2020 se incrementó más aún. Llegamos a tener 25.000 personas nuevas por mes. Me llamó la atención que el perfil de nuevos integrantes ahora es muy diferente. Quieren emigrar a España tanto personas con mucho dinero, como gente que no tienen nada, ni siquiera documentación para poder permanecer legalmente acá”, cuenta Vallerini.

Sobre sus proyectos, Vallarini adelanta que piensa crear, junto con dos argentinos que viven en Valencia, un emprendimiento para ayudar a las personas que estén migrando hacia Europa. “Les ayudaremos a hacer los trámites, los vamos a acompañar a cada lugar, les daremos consejo de dónde invertir. Claro que esta prestación será paga”, aclara.

Favini, en tanto, reconoce que le gusta mucho ver cómo se festeja, en el grupo, cada logro conseguido por uno de sus miembros. “Por eso, con el objetivo de continuar ayudando, estoy desarrollando con un amigo una nueva herramienta para ofrecerles a los integrantes de nuestra comunidad una mejor experiencia y sin costo. En unos meses vamos a lanzar una página web: Grupo Ciudadanía, adelanta el ingeniero. Según cuenta, a través de ella se podrá ayudar más aún, porque incorporarán herramientas de inteligencia que permitirán, a cada persona, hacer una autoevaluación de su situación y conocer los requerimientos que necesita para cumplir con la ciudadanía”, añade.

Tips para emigrar a Europa

ArgentApp, la plataforma digital de ayuda a quienes desean emigrar, elaboró una serie de consejos para aquellos que decidan ir a trabajar o vivir en el Viejo Continente.

Pensá por qué querés irte : ¿por razones personales? ¿más desarrollo profesional? “Si sos abogado o profesor de historia, del otro lado del Atlántico deberás reinventarte”, advierten desde ArgentApp.

: ¿por razones personales? ¿más desarrollo profesional? “Si sos abogado o profesor de historia, del otro lado del Atlántico deberás reinventarte”, advierten desde ArgentApp. Revisá qué papeles necesitás para irte . Si tenés abuelos o padres europeos, podés solicitar una ciudadanía; de lo contrario, es posible tramitar una visa de residencia y trabajo, una visa de estudio o visa de emprendedores.

. Si tenés abuelos o padres europeos, podés solicitar una ciudadanía; de lo contrario, es posible tramitar una visa de residencia y trabajo, una visa de estudio o visa de emprendedores. Adaptá tu CV .

. Empezá a buscar trabajo desde la Argentina seis meses antes de irte.

Reservá un lugar para vivir.

Tené en cuenta las costumbres y culturas del país donde querés ir a vivir.