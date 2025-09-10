Guido Kaczka rompió en llanto con la trágica historia de un participante que perdió a sus padres

No es la primera vez -ni seguro la última- que un participante de algún ciclo de entretenimiento hace emocionar al conductor y al público al contar su historia de vida. Y eso ocurrió este martes en Buenas Noches, Familia (eltrece), donde un joven relató el trágico final de sus padres en plena pandemia por Covid-19 y Guido Kaczka no pudo contener la emoción.

Guido Kaczka se conmovió hasta las lágrimas (Foto: Captura TV)

“¿Es así que un amigo te afanó?“, le preguntó el conductor al joven, dándole el pie para que relate lo sucedido. “Un amigo de la primaria me robó la parte de mi herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y para poder aportar a la casa. Los había perdido a los dos juntos. El 8 y el 9 de mayo, los dos murieron por Covid, en pandemia”, relató el participante.

En ese sentido, recordó que no pudo despedirlos. “Los internaron antes de las vacunas. Ahí los perdí. Mis papás estaban internados por separado. No podía verlos”, dijo y mencionó que le hizo una promesa a su padre: “Yo le dije a mi viejo ‘conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’. Pero bueno, nadie está listo para perder a los padres”.

Al escucharlo, el presentador miró a la cámara y expresó: “Nos caímos los dos. Nos caímos todos. Son unas historias que son increíbles. Para hacer mi trabajo tengo que pasar un poco por encima las cuestiones porque contás la historia y me sentí ahí, en ese lugar, me sentí vos”. Además, hizo hincapié en el vínculo entre el joven y su padre y aquella promesa cumplida: “¿Cantás en el tren? Me mató que le hayas dicho a tu papá que conseguiste trabajo y seguro te escuchó”.

Fue tal la emoción, que Kaczka admitió: “El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así”. Acto seguido, mencionó una conversación que mantuvo con su madre sobre el impacto de los testimonios que suele escuchar de los concursantes. “Mi mamá me decía la otra vez: ‘No sé cómo aguantás las historias’. Uno aguanta hasta que no aguanta”, dijo, entre lágrimas.

La relación de Guido Kaczka con su madre

Ese vínculo estrecho que Guido mantiene con su madre quedó en evidencia hace varias semanas, cuando decidió llamarla por teléfono en pleno programa para compartir su emoción por la visita de Milagros, la pequeña patinadora que quedó sin una pierna.

Cuando la madre de la niña dijo que su hija “hace demasiadas cosas”, el conductor contó una intimidad: “Mi mamá a mí todavía me dice: ‘¡Ay Guido! ¿Otro programa más?’“. Y siguió con el relato: “Se va a enojar como la hice, ya sé la que se me viene, yo estoy exagerando, no habla así. Estuve mal. Tiene una tonada así mi mamá. La llamaría por teléfono ahora, en vivo, y que atienda, porque debe estar mirando?“.

Entre risas, el conductor se emocionó al hablar con su madre luego de la presentación de Milagros, la patinadora (Foto: Captura eltrece)

Entonces, le pidió a la producción que le alcance su celular y marcó su número. "La llamo a mi mamá y listo”, dijo el conductor. Rápidamente, Susana atendió. “Hola, Guido”, se escuchó del otro lado. “¿Vos estás mirando la tele?“, le preguntó Kaczka. ”Sí, y estoy llorando", lanzó, entre risas.

La emoción de Guido Kaczka al llamar a su mamá por teléfono

“Divinos los padres, muy fuerte. Y divina la nena como patina. Hermosos, hermosos”, agregó la mujer. “Bueno, má. Te mando un beso grande, después hablamos”, cerró la comunicación Guido. “Gracias, hijo. Un beso. Chau. Besos para todos”, concluyó ella.