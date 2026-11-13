Explosión de gas y fuego en Remedios de Escalada: los videos más impactantes del estallido

Lo que parecía una mañana tranquila se convirtió en un infierno: una cuadrilla de Metrogas que trabajaba en Remedios de Escalada golpeó un caño mientras renovaban la red y, a raíz de una fuga, se originó una explosión y una llamarada que alertó a los vecinos.

Las imágenes dan cuenta de una situación increíble: lenguas de fuego descontrolado brotando del suelo en la intersección cercana a Beltrán e Irigoyen. Ante esta situación, los bomberos evacuaron a 12 personas. Según se informó, dos empleados que trabajaban en la obra están heridos de gravedad.

🚨 Explosión e incendio en pleno centro de Remedios de Escalada: dos heridos de gravedad



Una máquina rompió un caño de distribución en medio de una obra. Hay dos obreros heridos de gravedad. Trabajan bomberos y Defensa Civil en el lugar.



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De acuerdo a lo que detalló la empresa distribuidora a LA NACION, el accidente ocurrió cuando una máquina que operaba en el lugar rompió una de las tuberías de la red de distribución, lo que generó el fuego.

Los videos más impactantes de la explosión

Las redes sociales se plagaron de videos que muestran el accionar de las fuerzas de seguridad, además de las impactantes imágenes que irrumpieron en la paz del barrio.

Heridos y miedo tras la explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada

Remedios de Escalada, en alerta por una explosión de gas

Susto en Remedios de Escalada por una explosión de gas

Pánico en Remedios de Escalada por una explosión de gas