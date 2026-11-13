Explosión de gas y fuego en Remedios de Escalada: los videos más impactantes del estallido
En la intersección de Beltrán e Irigoyen, una cuadrilla que cambiaba la red golpeó un caño y provocó una fuga; evacuaron a los vecinos; hay dos heridos de gravedad
- 2 minutos de lectura'
Lo que parecía una mañana tranquila se convirtió en un infierno: una cuadrilla de Metrogas que trabajaba en Remedios de Escalada golpeó un caño mientras renovaban la red y, a raíz de una fuga, se originó una explosión y una llamarada que alertó a los vecinos.
Las imágenes dan cuenta de una situación increíble: lenguas de fuego descontrolado brotando del suelo en la intersección cercana a Beltrán e Irigoyen. Ante esta situación, los bomberos evacuaron a 12 personas. Según se informó, dos empleados que trabajaban en la obra están heridos de gravedad.
🚨 Explosión e incendio en pleno centro de Remedios de Escalada: dos heridos de gravedad— LN+ (@lanacionmas) November 13, 2026
Una máquina rompió un caño de distribución en medio de una obra. Hay dos obreros heridos de gravedad. Trabajan bomberos y Defensa Civil en el lugar.
📺 LN+ pic.twitter.com/DNO83gZcAv
De acuerdo a lo que detalló la empresa distribuidora a LA NACION, el accidente ocurrió cuando una máquina que operaba en el lugar rompió una de las tuberías de la red de distribución, lo que generó el fuego.
Los videos más impactantes de la explosión
Las redes sociales se plagaron de videos que muestran el accionar de las fuerzas de seguridad, además de las impactantes imágenes que irrumpieron en la paz del barrio.
Más leídas de Sociedad
- 1
- 2
Tres argentinos intentarán una travesía inédita de 950 kilómetros en la Antártida por una causa especial
- 3
Confeccionada en clausura: qué pasará con la icónica casulla celeste y blanca que usó León XIV en su última misa en el país
- 4
Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este jueves 12 de noviembre: las provincias afectadas